Μοναδικές επιλογές σε οικιστικά χωράφια διαθέτει προς πώληση η AstroBank σε Λευκωσία, Πάφο και Αμμόχωστο.

Το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας περιλαμβάνει επίσης μεγάλη γκάμα ακινήτων όπως βιομηχανικά, αγροτικά, εμπορικά και οικιστικά τεμάχια γης και κατοικίες σε αστικές και αγροτικές περιοχές, παρέχοντας εύρος επιλογής για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ώστε να βρουν εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Οικιστικό χωράφι 5,854 τ.μ. Σωτήρα, Αμμόχωστος Τιμή κατόπιν επικοινωνίας, Κωδικός Ακινήτου: PIR270

Το ακίνητο βρίσκεται στο δήμο Σωτήρας, σε απόσταση 450μ περίπου από την θάλασσα και 3,000μ από την μαρίνα Αγίας Νάπας. Έχει ορθογώνιο σχήμα και επίπεδη επιφάνεια προς τα νότια. Eφάπτεται με δημόσιο δρόμο. Η γύρω περιοχή χαρακτηρίζεται από τουριστική ανάπτυξη. Τιμή κατόπιν επικοινωνίας. Υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οικιστικό Χωράφι 6,309 τ.μ, Λακατάμια, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR289, Ενδεικτική τιμή: €992.250

Το ακίνητο βρίσκεται στον Δήμο Λακαταμιας στο τέρμα της οδού Ιωνίας, σε ύψωμα στην περιοχή Ανθούπολης και σε απόσταση 250μ βόρεια από τον δρόμο Λακατάμιας – Αγίων Τριμιθιάς. Έχει τετράγωνο σχήμα, επίπεδη και σε μερικά σημεία επικλινή επιφάνεια. Υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οικιστικό Χωράφι 8,362 τ.μ. Πέγεια, Πάφος, Κωδικός Ακινήτου: PIR144, €571.200

Το ακίνητοι βρίσκεται σε ύψωμα στον δήμο Πέγειας. Έχει ακανόνιστο σχήμα, επικλινή επιφάνεια με θέα προς τη θάλασσα και τη γύρω περιοχή. Η ευρύτερη περιοχή είναι οικιστική με μέσου επιπέδου κατοικίες και δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ακόμα. Έχει καλή προσβασιμότητα τόσο προς το κέντρο του Δήμου όσο και τις υπόλοιπες περιοχές της Πάφου. Υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οικιστικό χωράφι 4,569 τ.μ. Παραλίμνι, Αμμόχωστος, Κωδικός Ακινήτου: PIR693, Ενδεικτική τιμή: €262.500

Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 500μ βορειοανατολικά από την υπεραγορά METRO και 2,100μ από το κέντρο της πόλης. Έχει ακανόνιστο σχήμα και επίπεδη επιφάνεια.

Το ακίνητο είναι περίκλειστο και βρίσκεται σε απόσταση 320μ από δημόσιο χωμάτινο δρόμο. Υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οικιστικό χωράφι 5,221 τ.μ. Παραλίμνι, Αμμόχωστος, Κωδικός Ακινήτου: PIR602,

Ενδεικτική τιμή: €546.000

Το ακίνητο βρίσκεται στον Δήμο Παραλιμνίου επί της οδού Αγίου Θωμά και σε απόσταση περίπου 650μ νοτιοανατολικά από το γήπεδο Τάσος Μάρκου. Έχει σχεδόν ορθογώνιο σχήμα και επίπεδη επιφάνεια. Υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οικιστικό Χωράφι 5,445 τ.μ. Ψημολόφου, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR298, Ενδεικτική τιμή: €428.400

Τo ακίνητο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Ψημολόφου. Έχει κανονικό σχήμα, ομαλή επιφάνεια και εύκολη πρόσβαση προς την κύρια οδική αρτηρία. Εφάπτεται σε δημόσιο δρόμο με πρόσοψη 45μ περίπου. Υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οικιστικό χωράφι 1,700 τ.μ. Τσέρι, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR368, Ενδεικτική τιμή: €253.500

Το ακίνητο βρίσκεται στο Δήμο Τσερίου της Επαρχίας Λευκωσίας, σε ήσυχη και οικιστικά αναπτυσσόμενη περιοχή περίπου 160μ ανατολικά της Λεωφόρου Τσερίου.

Έχει σχήμα ακανόνιστο, επίπεδη επιφάνεια, εφάπτεται εφάπτεται επί της οδού Αγίας Λαύρας με πρόσοψη 6 μέτρα περίπου, με εύκολη πρόσβαση από και προς την Λευκωσία και τον αυτοκινητόδρομο. Υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οικιστικό Χωράφι 8,696 τ.μ. Αναρίτα, Πάφος, Κωδικός Ακινήτου: PIR317, Ενδεικτική τιμή: €

855.750

Το ακίνητο βρίσκεται στην κοινότητα Αναρίτας στην επαρχία Πάφου. Έχει ακανόνιστο σχήμα με καλή θέα προς την γύρω περιοχή. Το τεμάχιο έχει διαιρεθεί σε επτά οικόπεδα – εκκρεμεί η τελική έγκριση. Υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν τις προσφορές τους, στην ιστοσελίδα της AstroBank.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22575873