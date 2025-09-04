Την ανάγκη για έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα εξισορροπεί τις παραδοσιακές πολιτικές συνοχής με τις νέες, επιτακτικές προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας, της άμυνας και της ασφάλειας, υπογράμμισε την Πέμπτη ο Επίτροπος Προϋπολογισμού, Καταπολέμησης της Απάτης και Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ, Piotr Serafin, στο πλαίσιο συνάντησής του με την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Serafin παρουσίασε τις βασικές αρχές της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που επισκέπτεται μετά την παρουσίαση του πακέτου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον κρίσιμο ρόλο που θα διαδραματίσει η Λευκωσία κατά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Από την πλευρά τους οι Κύπριοι Βουλευτές έθεσαν θέματα πυ αφορούν την τουρκική κατοχή, την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και τη γεωπολιτική αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, επεσήμανε πως η Κύπρος πέρασε οικονομικές δυσκολίες αλλά κατάφερε, με την υποστήριξη της ΕΕ, να βάλει σε τάξη τα οικονομικά της.

Χαρακτήρισε το προτεινόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ως «αισιόδοξο και φιλόδοξο», καθώς αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες των πολιτών για μια δίκαιη και αναπτυσσόμενη οικονομία.

Εξέφρασε ικανοποίηση για την αυξημένη έμφαση στις επενδύσεις, την άμυνα και την ασφάλεια, συνδέοντάς το άμεσα με τη βιωματική εμπειρία της Κύπρου. «Στην Κύπρο γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει εισβολή και κατοχή. Το βιώνουμε καθημερινώς από το 1974», τόνισε, επικροτώντας την ορθή, όπως είπε, ενίσχυση αυτών των τομέων από την ΕΕ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό ως μια σοβαρή πρόκληση για την ημικατεχόμενη Κύπρο, καταγγέλλοντας την εργαλειοποίησή του από την Τουρκία, ενώ εξήρε την προσοχή που δίνει η Επιτροπή στην κοινωνική συνοχή και στο στεγαστικό πρόβλημα.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Piotr Serafin σημείωσε τη σημασία της συζήτησης με τα εθνικά κοινοβούλια για την κατανόηση των διαφορετικών προοπτικών. Περιέγραψε την πρόταση για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ως προϊόν συμβιβασμού μεταξύ των 27 κρατών-μελών με διαφορετικές προτεραιότητες. Τόνισε ότι για να διαδραματίσει η ΕΕ παγκόσμιο ρόλο, πρέπει να διαφυλάξει το κοινωνικό της μοντέλο, να έχει μια ισχυρή, ανταγωνιστική οικονομία και να είναι ικανή να αμυνθεί.

«Ο κόσμος γύρω μας άλλαξε. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την άμυνα/ασφάλεια, που αποτελούν προϋποθέσεις για την κυριαρχία μας», δήλωσε. Εξήγησε ότι ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να διατηρήσει την οικονομική του ισχύ, εξισορροπώντας την αύξηση του ΑΕΠ με την ανάγκη αποπληρωμής των κοινών χρεών. Κλειδί, όπως είπε, είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, ώστε να υπάρχει χώρος για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κρίσεων.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πολιτικής συνοχής για την Κύπρο, διαβεβαίωσε ότι ο στόχος της ΕΕ στην άμυνα είναι να συνδράμει τα κράτη-μέλη και να στηρίξει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, όχι να αντικαταστήσει υφιστάμενες συμμαχίες. Επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει, μέσω ειδικού προγράμματος, τις προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου.

Τόνισε τον κρίσιμο ρόλο των ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών, όπως το Starlink, σε σύγχρονες συρράξεις όπως ο πόλεμος των drones. Είπε ότι η ΕΕ υλοποιεί το δικό της «αμιγώς ευρωπαϊκό σχέδιο για δορυφορικές επικοινωνίες», αναφέροντας ότι αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας στρατηγικής δυνατότητας την οποία «κανένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να αναπτύξει μόνο του» και η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές επενδύσεις στην άμυνα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, υπενθύμισε τις θυσίες του κυπριακού λαού κατά την περίοδο του μνημονίου. Ζήτησε από τον κ. Serafin να λάβει υπόψη την ωμή πραγματικότητα της Κύπρου, υπενθυμίζοντας ότι «αν περπατήσετε 600 μέτρα πίσω, θα συναντήσετε τουρκικό στρατό κατοχής». Τόνισε ότι η εγγύτητα με τη Γάζα, τη Συρία και την Τουρκία εξηγεί γιατί οι Κύπριοι πολιτικοί επιμένουν στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, αναφέροντας ότι «όπως οι Πολωνοί θα γελούσαν αν η Ρωσία συμμετείχε στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, το ίδιο ισχύει για τους Κύπριους με την Τουρκία».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, υπογράμμισε ότι η θέση του κόμματός της είναι «περισσότερη Ευρώπη» σε όλα τα επίπεδα. Ζήτησε έμπρακτη στήριξη στην Κύπρο στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, λόγω της κατοχής, αλλά και αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό. Επεσήμανε τις επιπτώσεις της ακρίβειας και του πληθωρισμού, ζητώντας από την ΕΕ να λαμβάνει υπόψη αυτές τις παραμέτρους, ενώ ρώτησε τον Επίτροπο για τη στρατηγική της Ένωσης έναντι των παγκόσμιων εμπορικών και γεωστρατηγικών προκλήσεων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, χαρακτήρισε χρήσιμη την ανταλλαγή απόψεων, τονίζοντας ότι για την Αριστερά, «η οικονομία είναι πρωτίστως πολιτική». Δήλωσε ότι το κόμμα του μελετά προσεκτικά τον προϋπολογισμό και κάλεσε σε αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων, ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως οι κοινωνικές ανισότητες, το χάσμα Βορρά-Νότου και η περιβαλλοντική κρίση. Σχετικά με την άμυνα, είπε ότι ο άμεσος τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία είναι προτιμότερος από την επένδυση στην αμυντική βιομηχανία.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, χαιρέτισε την έμφαση στην ευελιξία του προϋπολογισμού, την κοινωνική δικαιοσύνη και τον σεβασμό στο κράτος δικαίου. Επανέλαβε ότι η επανένωση αποτελεί ζήτημα μέγιστης σημασίας και υπογράμμισε την κρισιμότητα της κλιματικής αλλαγής, αναφερόμενος στις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στο νησί.

Τέλος, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του στο ενδεχόμενο συμμετοχής της «κατοχικής Τουρκίας», έστω και ως παρατηρητή, σε θέματα ευρωπαϊκής άμυνας. Είπε πως η ΕΕ αφήνει την Άγκυρα να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και έθεσε το ζήτημα του δημογραφικού προβλήματος, ζητώντας κονδύλια για την αντιμετώπιση της γήρανσης της Ευρώπης.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Επίτροπος Serafin διαβεβαίωσε ότι το σχέδιο δεν είναι να επενδυθεί στην άμυνα «εις βάρος του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου», αλλά να διατηρηθεί η ισορροπία. Για την περιβαλλοντική κρίση, ανέφερε ότι η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ένα ταμείο 20 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Τέλος, συνεχάρη την Κύπρο για τη σημαντική της πρόοδο στον δείκτη καινοτομίας.

