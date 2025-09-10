Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συζήτηση για την καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ (Αυξημένης Τιμής Αγοράς) στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως αναχρονιστική και απολύτως ανεπιθύμητη, δεδομένων των πολιτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργησή της σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των δύο οργανισμών, η ΑΤΑ, η οποία είχε καταργηθεί από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από τη δεκαετία του 1980 και του 1990, επανέρχεται στην Κύπρο το 2025, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας. ΟΕΒ και ΚΕΒΕ επισημαίνουν ότι το θέμα της ΑΤΑ δεν έχει τεθεί ποτέ από κυβερνητικής πλευράς, ούτε καν ως πρόταση, στα δύο μισά χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας του 2023.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι η εργοδοτική πλευρά έχει συμφωνήσει ήδη στην αύξηση της ΑΤΑ από το 50% στο 66,7% το 2023, βάσει της δέσμευσης της Κυβέρνησης για ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του συστήματος. Ωστόσο, οι εργοδοτικοί φορείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις σοβαρές μακροοικονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή της καθολικής ΑΤΑ, χωρίς προηγούμενη μελέτη για τις συνέπειες στην οικονομία ή τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ο κίνδυνος αυτοματοποιημένων αυξήσεων του εργατικού κόστους και η αντίφαση με τις κυβερνητικές διακηρύξεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους οργανισμούς, αναμένεται να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, μειώνοντας την πραγματική αξία των μισθών και να αποδυναμώσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ υπογραμμίζουν ότι η εν λόγω πολιτική αντιβαίνει στις συστάσεις του ΔΝΤ, το οποίο έχει επανειλημμένα ζητήσει την αναστολή της ΑΤΑ στο Δημόσιο, θεωρώντας τη ως βασικό παράγοντα που διαβρώνει τη βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου.

Η ανακοίνωση κλείνει με την έκφραση της ελπίδας ότι το Υπουργείο Εργασίας θα παρέχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις και θα επαναφέρει τη βάση των διαβουλεύσεων, προκειμένου να αποφευχθεί μια περίοδος εργασιακής αστάθειας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εργοδοτικοί φορείς προειδοποιούν ότι θα υπερασπιστούν τις βασικές αρχές της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

