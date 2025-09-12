Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο πλαίσιο της σημερινής ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ στο Προεδρικό Μέγαρο, αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία καθιστά την επαφή των πολιτών με το κράτος απλούστερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη. Ανέφερε ότι η ουσιαστική ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης προχωρά με σταθερά βήματα, προσφέροντας σύγχρονα, πρακτικά και αξιόπιστα εργαλεία που απλουστεύουν την καθημερινότητα και μειώνουν την ταλαιπωρία, με στόχο ο κάθε πολίτης να μπορεί να ενημερώνεται και να εξυπηρετείται άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς καθυστερήσεις και ουρές.

Υπογράμμισε ότι η ανταπόκριση των πολιτών αποτυπώνεται στα δεδομένα χρήσης, καθώς η κυβερνητική πύλη gov.cy καταγράφει άνω των 500.000 επισκέψεων τον μήνα, ενώ μαζί με τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες Υπουργείων και Υφυπουργείων ο αριθμός ξεπερνά τις 900.000. Μέσα από την πύλη συγκεντρώνονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες σε ένα κεντρικό σημείο, παρέχεται πληροφόρηση για το έργο της Κυβέρνησης και όλες οι κρατικές ιστοσελίδες ανασχεδιάζονται σταδιακά με σύγχρονα πρότυπα.

Αναφέρθηκε επίσης στον Ψηφιακό Βοηθό, την πρώτη εφαρμογή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο, ο οποίος έχει απαντήσει σε περισσότερα από 163.000 ερωτήματα μέσα σε οκτώ μήνες, με θεματολογία που διευρύνεται και περιλαμβάνει κοινωνικές ασφαλίσεις, προξενικές υπηρεσίες, φορολογικά και κοινωνικές παροχές. Σημείωσε ότι η θεματική των φορολογικών, που προστέθηκε πρόσφατα, συγκεντρώνει ήδη σχεδόν διπλάσιο αριθμό ερωτημάτων σε σχέση με τις υπόλοιπες, ενώ η χρήση του αυξάνεται καθημερινά με πάνω από 700 ερωτήσεις την ημέρα.

Παράλληλα, είπε ότι η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» διαθέτει ήδη 112.000 εγγεγραμμένους χρήστες, με περισσότερες από 80.000 Κάρτες Φιλάθλου να έχουν εκδοθεί ψηφιακά. Τόνισε ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σημαντική αύξηση νέων χρηστών, ενώ πολύ σύντομα θα παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης εισιτηρίων για αθλητικούς αγώνες. Επεσήμανε ακόμη ότι από τον Μάιο ενεργοποιήθηκε η διαλειτουργικότητα με την ελληνική εφαρμογή Gov Gr Wallet, επιτρέποντας την αμοιβαία αναγνώριση εγγράφων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι μέσα στο 2025 δρομολογείται η ψηφιοποίηση πέραν των 70 δημόσιων υπηρεσιών, με τις 40 να έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία μέχρι τον Αύγουστο, όπως η ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών, η αίτηση για φοιτητική χορηγία, οι αιτήσεις για απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, η έκδοση και ανανέωση ταυτοτήτων και διαβατηρίων και η ηλεκτρονική διαχείριση αποζημιώσεων από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, με πέραν των 4.500 δικαιούχων να έχουν ήδη αποζημιωθεί. Συμπλήρωσε ότι άλλες 30 και πλέον υπηρεσίες βρίσκονται σε φάση υλοποίησης μέχρι το τέλος του έτους, ανάμεσά τους αιτήσεις για Γονική Άδεια, Σύνταξη Ανικανότητας, Επίδομα Πατρότητας και Σύνταξη Χηρείας, καθώς και εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης από τα ΚΕΠ.

Τόνισε ακόμη ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ενεργοποιηθεί ειδικός τηλεφωνικός αριθμός για καθοδήγηση και υποστήριξη των πολιτών σε θέματα ψηφιακών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τη Φορολογική Μεταρρύθμιση, ανέφερε ότι η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου και ότι οι εισηγήσεις που έχουν υποβληθεί θα αξιολογηθούν δεόντως και θα ληφθούν υπόψη στον τελικό καταρτισμό των νομοσχεδίων, τα οποία θα τεθούν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το επόμενο διάστημα.

Υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μια από τις πιο σημαντικές θεσμικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, με ορίζοντα εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2026, και προσβλέπει στη συνεργασία με τη Βουλή για την επίτευξη του στόχου αυτού με επίκεντρο τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση μετά το 2002, η οποία διαμορφώθηκε με τη συνεργασία έγκριτων εμπειρογνωμόνων, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, αξιοποιώντας υψηλού επιπέδου επιστημονικά μοντέλα και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Εξήγησε ότι η μεταρρύθμιση στοχεύει στη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των κυπριακών επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες. Ανέφερε ότι μέσα από φορολογικές εκπτώσεις που βασίζονται στη σύνθεση της οικογένειας, το κόστος στέγασης και την πράσινη αναβάθμιση των νοικοκυριών, θα ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ ταυτόχρονα, με παρεμβάσεις στην εταιρική φορολογία, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η έρευνα, η καινοτομία και η φορολογική συμμόρφωση.

Ο Εκπρόσωπος τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να υλοποιήσει με επιτυχία τη μεταρρύθμιση, καθώς παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, συνθήκες πλήρους απασχόλησης, ισχυρό πλεόνασμα και σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους. Σημείωσε ότι σε αυτό το περιβάλλον η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί απλώς τεχνική αλλαγή, αλλά μια βαθιά κοινωνική επιλογή που στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων επενδυτικών ευκαιριών, στον περιορισμό των ανισοτήτων και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύει τις κυπριακές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ώστε να αναπτυχθούν, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ενώ υπογράμμισε ότι η προσήλωση της Κυβέρνησης στο μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα παραμένει απόλυτη.