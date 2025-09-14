Τραπεζικό ράλι καταγράφεται στις μεγάλες τράπεζες της Κύπρου και της Ελλάδας, με κάθε πιστωτικό ίδρυμα να αναπτύσσει το δικό του επενδυτικό αφήγημα, οι χρηματιστηριακές αξίες να ανεβαίνουν και παράλληλα να προσφέρουν ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις, που τα προηγούμενα χρόνια οι τραπεζικές διοικήσεις δεν μπορούσαν να σκεφτούν.

Ακόμα πιο στρατηγικής σημασίας είναι η αξιοποίηση των πλεοναζόντων κεφαλαίων του κλάδου, εάν ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις για διατήρηση του ισχυρού momentum σε βάθος τριετίας, με βάση τα πλάνα που δημοσιεύουν οι τράπεζες.

Μέσα σε μια τριετία, το περιβάλλον έχει αλλάξει προς το καλύτερο, με όλους τους ποιοτικούς δείκτες να βελτιώνονται για τις κυπριακές και ελληνικές τράπεζες.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, όπως το Ρ/Ε και το P/ΤBV, βάσει των οποίων οι αναλυτές μπορούν να διαμορφώσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα για το κατά πόσο μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη σε σχέση με μια άλλη, κινούνται πλέον με νέα δεδομένα.

Να εξηγήσουμε τι είναι οι δείκτες. Το Ρ/Ε (πολλαπλασιαστής κερδών) των μετοχών, δηλαδή ο λόγος της τιμής της μετοχής προς τα κέρδη της εταιρείας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σ’ αυτόν απεικονίζεται η σχέση της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής, με τα κέρδη του πιο πρόσφατου 12μηνου ανά μετοχή.

Ο P/TBV δείκτης, γνωστός και ως δείκτης Price to Tangible Book Value (αναλογία τιμής προς λογιστική αξία), είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που συγκρίνει την κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας με την λογιστική της αξία.

Η Τράπεζα Κύπρου καταγράφει «P/ TBV» στο 1,30, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1,46, η Τράπεζα Πειραιώς στο 1,22 και η Alpha Bank στο 1,07. Η μερισματική πολιτική της Τράπεζας Κύπρου (payout ratio target) κινείται βάσει στοιχείων στο 70%, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο 60%, της Eurobank στο 55%- 60%, ενώ στην Alpha Bank και στην Πειραιώς είναι στο 50%.

Πολύ καλές αποδόσεις στα ενσώματα ίδια κεφάλαιά τους (ROTE – Return on Tangible Equity) καταγράφουν οι τράπεζες, ένας δείκτης που ενδιαφέρει τους επενδυτές. Η Τράπεζα Κύπρου το πρώτο εξάμηνο 2023 είχε τον δείκτη ROTE στο 18,2%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ακολουθεί στο 17,5%, η Eurobank 16,6%, η Τράπεζα Πειραιώς 14,1% και η Alpha Bank στο 11,7%.

Οι συναντήσεις με επενδυτές

Μπορεί οι δείκτες να έχουν καλή πορεία αλλά το θέμα είναι πώς θα συγκρίνει τα μεγέθη η επενδυτική κοινότητα και πώς θα τοποθετήσει τις κυπριακές, ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές.

Άρα, οι συναντήσεις με τους διεθνείς επενδυτές είναι μια καλή ευκαιρία να αποτιμηθούν οι δείκτες τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ», τα επόμενα roadshows αναμένεται να καταγράψουν το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών αγορών για τον χρηματοοικονομικό κλάδο σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στις 16-18 Σεπτεμβρίου αναμένεται το 30ό συνέδριο της Bank of America στο Λονδίνο, όπου κορυφαία στελέχη του τραπεζικού κλάδου θα παρουσιάσουν τάσεις και προοπτικές στον χρηματοπιστωτικό τομέα. στις 11-12 Νοεμβρίου, ακολουθεί το χρηματοοικονομικό συνέδριο της UBS στο Λονδίνο, στις 19-21 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται το JP Morgan European Financials Conference, επίσης στο Λονδίνο.

Τον Δεκέμβριο, στις 1 και 2 του μήνα, αναμένεται το συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Morgan Stanley και το Ελληνικό Χρηματιστήριο στο Λονδίνο, όπου οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν άμεσα με σημαντικούς διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη διοργανώνεται το Capital Link Greece Forum, καθιερωμένο θεσμό προβολής της ελληνικής οικονομίας και κεφαλαιαγοράς στην αμερικανική επενδυτική κοινότητα.

Χρηματιστηριακές αποτιμήσεις

– Η μετοχή που ξεχωρίζει για την πορεία της στο χρηματιστηριακό ταμπλό είναι της Τράπεζας Κύπρου που «σήκωσε κεφάλι» τόσο στην αξία της μετοχής όσο και στην κεφαλαιοποίηση της, κάτι για το οποίο πριν μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο. Η τιμή της Τράπεζας Κύπρου στο ΧΑ έκλεισε το απόγευμα της Τετάρτης στα €7,50 με την κεφαλαιοποίηση να φθάνει στα €3,36 δισ. και ο αριθμός των μετοχών είναι 435, 68 εκατ. Η απόδοση της μετοχής σε διάστημα τριών και έξι μηνών είναι αυξημένη κατά 21,50% και 36,13% αντίστοιχα. Σήμερα όποιος επενδυτής θέλει να εξαγοράσει – στο υποθετικό σενάριο – την Τράπεζα Κύπρου θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να την αποκτήσει. Ωστόσο με τα μέχρι τώρα δεδομένα η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει την αυτόνομη πορεία της, φαίνεται ότι είναι σε φάση που αναζητά κατάλληλες εξαγορές οι οποίες θα ενισχύσουν την οργανική της ανάπτυξη.

Οι πιθανότητες είναι αυξημένες να κινηθεί για νέα εξαγορά, πέρα από την Εθνική Ασφαλιστική στην Κύπρο και η δεύτερη πιθανότητα θα ήταν ίσως, η εξαγορά μίας fintech.

– Οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας μετά την εξαγορά από την Eurobank Cyprus έχουν διαγραφεί από το κυπριακό χρηματιστήριο. Η μετοχή του ομίλου Eurobank έκλεισε την Τετάρτη στο ΧΑ στην τιμή €3,242 και η κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο ήταν €11, 94 δις. με τον αριθμό των μετοχών να ξεπερνάει τα 3,6 δισ. Η απόδοση της τιμής σε διάστημα τριών και έξι μηνών είναι ανοδική 12,31% και 29,40% αντίστοιχα. Με επένδυση ύψους €1,3 δισ., η Eurobank πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που έχει καταγραφεί στην Κύπρο, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ της χώρας ως χρηματοοικονομικού κόμβου διεθνούς εμβέλειας και σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την εγχώρια τραπεζική αγορά.

Η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από τη μητρική Eurobank αποδεικνύεται, προς το παρόν, μια ιδιαίτερα κερδοφόρα κίνηση, με τα οικονομικά αποτελέσματα να το επιβεβαιώνουν. Με την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας CNP η Eurobank αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, παράλληλα με τον πρώτο ρόλο που παίρνει στον χώρο των τραπεζών.

– Ο όμιλος Alpha Bank φέτος έχει κάνει πολλές ουσιαστικές κινήσεις με την υποστήριξη του ισχυρού της συμμάχου, του ιταλικού ομίλου UniCredit και προετοιμάζεται για νέα άλματα αξιοποιώντας τις συνέργειες που προκύπτουν από τη συνεργασία τους και στοχεύοντας σε περαιτέρω διεύρυνση μεριδίου αγοράς.

Η τιμή της μετοχής έκλεισε την Τετάρτη στα €3,49, η κεφαλαιοποίηση στο ΧΑ είναι €8,98 δισ. και ο αριθμός των μετοχών είναι €2,31 δισ. Σε διάστημα τριών και έξι μηνών η τιμή της μετοχής είχε άνοδο 26,73% και 72,18 % αντίστοιχα. Είναι γνωστό στην εγχώρια αγορά ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο. Πρόκειται, για την ασφαλιστική εταιρεία Altius, η οποία διαθέτει συνεργασία για την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων με την Alpha Bank Κύπρου. Επίσης υπάρχει το «deal» της Alpha Bank Κύπρου και της Astrobank και ως αποτέλεσμα θα δημιουργηθεί η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα, με 10% μερίδιο αγοράς.

Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς

Τα βλέμματα της επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένα στον ελληνικό όμιλο της Εθνικής Τράπεζας και περιμένουν να δουν πώς θα αξιοποιηθούν τα πλεονάζοντα κεφάλαια της τράπεζας.

Η διοίκηση του ελληνικού ομίλου έχει σημειώσει αρκετές φορές το πλεονέκτημα της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης ενώ σε ότι αφορά τα πλεονάζοντα κεφάλαια της τράπεζας υπογραμμίζει ότι θα αξιοποιηθούν υπό αυστηρές προϋποθέσεις με τελικό στόχο την μεγιστοποίηση των αποδόσεων για τους μετόχους. Η μετοχή της έκλεισε στα €12,10 την Τετάρτη η κεφαλαιοποίησή της ανήλθε στα €11,06 δισ. και ο αριθμός των μετοχών είναι 914,71 εκατ.

– Η Τράπεζα Πειραιώς προετοιμάζεται για το κεφάλαιο Εθνική Ασφαλιστική στην Ελλάδα, που θα ισχυροποιήσει τη θέση της στην ελληνική αγορά. Η τιμή της μετοχής έκλεισε στα €6,90 την Τετάρτη, η κεφαλαιοποίηση είναι €8,62 δις. και ο αριθμός μετοχών 1,25 δισ. Η απόδοση της μετοχής σε διάστημα τριών και έξι μηνών ήταν ανοδική 22,32% και 42,85% αντίστοιχα.