Bullish παραμένει η Euroxx Securities για τις ελληνικές τράπεζες και προχωρά σε αύξηση των τιμών στόχων και για τις τέσσερις συστημικές, τονίζοντας μάλιστα πως δικαιούνται να διαπραγματεύονται με premium σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί περίπου 67% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας σε απόδοση τις ευρωπαϊκές τράπεζες (+53% για τον δείκτη Stoxx Banks) αλλά και το Χ.Α (+38%). Το re-rating αυτό είναι πλήρως δικαιολογημένο, κατά την άποψή της, λόγω των ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, των υψηλών διανομών και της υποστηρικτικής μακροοικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας καθώς της πιστωτικής επέκτασης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Euroxx, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με P/E περίπου στο 7,1x για το 2027, ένα discount 15-20% σε σχέση με τις τράπεζες της περιοχής της Ευρώπης (P/E στο 8,8x για το 2027). Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium λόγω της υψηλότερης αύξησης των δανείων (κοντά στο 10% ετησίως) και της δυνατότητας για ακόμη καλύτερες διανομές.

Η χρηματιστηριακή τονίζει έτσι πως παραμένει bullish για τις ελληνικές τράπεζες και προχωρά σε αύξηση των τιμών στόχων για όλες, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα, τη μεσαία μονοψήφια αύξηση στις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), το χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων (10%-10,5% από περίπου 12% προηγουμένως) και τις υψηλότερες αποτιμήσεις.

Έτσι, οι νέες τιμές – στόχοι είναι:

για την Eurobank είναι τα 4,7 ευρώ από 3,5 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 50%,

για την Εθνική Τράπεζα τα 16 ευρώ από 12,1 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 35%,

για την Alpha Bank τα 4,2 ευρώ από 3,2 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 24% και

για την Τράπεζα Πειραιώς τα 9,2 ευρώ από 7,00 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 39%.

Μετά από ένα σχετικά αμετάβλητο επίπεδο εσόδων το 2025 λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων, με βάση τα στοιχεία της, η Euroxx αναμένει ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή θα συνεχιστεί από το 2026 και μετά. Οι κύριοι παράγοντες είναι η υγιής αύξηση των δανείων (περίπου 9% σύνθετος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) το 2025-2027, η υποστηρικτική υψηλή μονοψήφια αύξηση των προμηθειών και το χαμηλότερο κόστος κινδύνου (στο εύρος 40-50 μονάδων βάσης).

Η Euroxx επισημαίνει πως βλέπει την εύλογη αξία για τις ελληνικές τράπεζες σε ένα εύρος P/E 9-10x το 2027 (περίπου 10% premium σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες). Η κορυφαία της επιλογή είναι τώρα η Eurobank, η οποία έχει υποαποδώσει από την αρχή του έτους και τώρα διαπραγματεύεται με έκπτωση 8-10% στην Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank και περίπου 20% στις ευρωπαϊκές τράπεζες (σε P/E 2027).

capital.gr