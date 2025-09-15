Το ΑΚΕΛ σχολιάζοντας το ρεπορτάζ του «Φ» για τις τελευταίες εξελίξεις με το τερματικό στον Βασιλικό, μέσω ανακοίνωσης του, ζητά από την κυβέρνηση συγκεκριμένο σχεδιασμό, αλλά και τη λήψη μέτρων στήριξης για το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα.

Συγκεκριμένα, το ΑΚΕΛ σημειώνει, πως βάσει των τελευταίων πληροφοριών, τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν από την κυβέρνηση πάνε σε βάθος χρόνου, σχολιάζοντας πως δεν υπάρχει τελικά «Plan B».

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Φ», ο νέος project manager (Technip Energies), προειδοποίησε πως η λήψη αποφάσεων σήμερα από την ΕΤΥΦΑ, χωρίς πρώτα να αξιολογηθεί λεπτομερώς ο παλιός σχεδιασμός και να συμπληρωθούν τα κενά με πρόσθετη σχεδιαστική μελέτη, εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο για μια νέα επιτυχία. Ουσιαστικά, αυτό που τονίζεται από τους ειδικούς είναι πριν προκηρυχθεί ο οποιοσδήποτε νέος διαγωνισμός να γίνει ένας νέος ή συμπληρωματικός σχεδιασμός. (Διαβάστε το ολόκληρο εδώ)

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

Τα νέα δεδομένα σε σχέση με το τερματικό αποϋγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό παρατείνουν την στασιμότητα.



Υπό το φως των πληροφοριών για τα πορίσματα του νέου συμβούλου του έργου (Technip Energies), είναι πλέον φανερό πως τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε η Κυβέρνηση, όχι μόνο ακυρώνονται για ακόμα μια φορά αλλά η έναρξη και η ολοκλήρωση του έργου πάει σε βάθος χρόνου.



Υπενθυμίζουμε ότι ο Υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωνε για ολοκλήρωση των έργων μέχρι το τέλος του 2025 γιατί όπως έλεγε είχε «Plan B». Τελικά, ούτε «Plan B», ούτε άλλο εναλλακτικό σχέδιο υπήρξε με αποτέλεσμα να «παγώνει» άλλο ένα κομβικό έργο και να μας μένει το κόστος της αποτυχίας, ο κίνδυνος μπλακάουτ και το πανάκριβο κόστος ενέργειας.



Οι εξαγγελίες και οι δηλώσεις δεν θα φέρουν φθηνό ηλεκτρισμό. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας υπεύθυνος και συγκεκριμένος σχεδιασμός, καθώς και η λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων στήριξης για την κοινωνία, η οποία πληρώνει τα σπασμένα των σκοπιμοτήτων και της ανικανότητας της Κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ αλλά και της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που δεν κατάφερε να δώσει λύσεις.