Μείωση κατέγραψε τον Μάιο 2025 ο αριθμός των αδειών οικοδομής, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 607 άδειες σε σύγκριση με 709 τον Μάιο 2024, σημειώνοντας ετήσια πτώση 14,4%.

Η συνολική αξία των αδειών ανήλθε σε €315 εκατ., ενώ το συνολικό εμβαδόν έφτασε τις 261,6 χιλιάδες τ.μ.. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται η ανέγερση 1.163 οικιστικών μονάδων.

Στατιστικά Ιανουαρίου – Μαΐου 2025

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, εκδόθηκαν 2.764 άδειες οικοδομής, έναντι 3.254 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας μείωση 15,1%.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται σε όρους αξίας και εμβαδού:

Η συνολική αξία των αδειών αυξήθηκε κατά 15,5% .

των αδειών αυξήθηκε κατά . Το συνολικό εμβαδόν κατέγραψε άνοδο 15,2% .

κατέγραψε άνοδο . Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση 13,2%.

Νέο πλαίσιο αδειοδότησης

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024 η αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται πλέον μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος», που έχει στόχο την επιτάχυνση και τον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας.

Η εξέλιξη των στοιχείων δείχνει ότι, παρά τη μείωση στον αριθμό των εκδιδόμενων αδειών, οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα στρέφονται προς μεγαλύτερης αξίας και εμβαδού έργα, τα οποία ενισχύουν την αγορά κατοικίας και την οικοδομική δραστηριότητα.