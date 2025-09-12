Όταν εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για έκδοση αδειών οικοδομής ο στόχος ήταν η ταχεία έκδοση αδειών. Ο υπουργός Εσωτερικών αρχικά δήλωσε πως οι άδειες θα έβγαιναν σε 20 μέρες. Έπειτα οι μέρες έγιναν 40 για αναπτύξεις χαμηλού ρίσκου. Όλα αυτά θεωρητικά. Ο στόχος δεν επιτεύχθηκε ποτέ.

Οι αιτητές ανέμεναν και αναμένουν μήνες (για διατηρητέα πάνω από χρόνο), ενώ οι διαδικασίες έγιναν πιο περίπλοκες και απρόσωπες με αποτέλεσμα να δημιουργείται αγανάκτηση από αιτητές και μελετητές. Χθες ο Ιππόδαμος έστειλε μήνυμα προς όλους όσους αναμένουν για μήνες τώρα ενημερώνοντας τους πως «λόγω φόρτου εργασίας θα υπάρξει καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης τους». Άλλη μια καινοτομία που κατέληξε κενο-τομία.

Χ.Χ.