Η Κυβέρνηση οφείλει να τεκμηριώσει τη νομιμότητα της πρότασής της για την επέκταση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σε όλους τους εργαζόμενους, ακόμη και μέσω νομοθετικής ρύθμισης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Κληθείς να σχολιάσει τη νομική γνωμάτευση του Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, η οποία δόθηκε κατόπιν αιτήματος της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ και υποστηρίζει ότι η νομοθετική επιβολή της ΑΤΑ σε εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ενδέχεται να συγκρούεται με το άρθρο 26 του Συντάγματος, ο κ. Μάτσας τόνισε πως η Κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει επιβεβαίωση ή ανατροπή της γνωμάτευσης από τη Γενική Εισαγγελία.

«Ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί η προχειρότητα της εξαγγελίας, η οποία δημιούργησε προσδοκίες στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ υπενθύμισε ότι οι συντεχνίες είχαν τοποθετηθεί εξαρχής στο θέμα, καταθέτοντας εναλλακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ. «Η νομική προσέγγιση του ζητήματος θα πρέπει να είναι απολύτως τεκμηριωμένη. Είναι σημαντικό να δούμε τι θα πει η Γενική Εισαγγελία», είπε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο χειρισμός της υπόθεσης ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων. «Δυστυχώς, αυτό είναι επιβεβαιωμένο και θα πρέπει να προβληματίσει την Κυβέρνηση», σημείωσε.