Αντισυνταγματικός τυχόν νόμος για ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με νομική γνωμάτευση του συνταγματολόγου Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, την οποία ζήτησαν από κοινού το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ.

Η γνωμάτευση, που καταλήγει σε εύρημα αντισυνταγματικότητας, έχει ήδη αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δόθηκε στη δημοσιότητα αυτούσια.

Σε κοινή ανακοίνωση, το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ εκφράζουν απογοήτευση και βαθιά ανησυχία για τον μονομερή χειρισμό του ζητήματος. Καλούν την Κυβέρνηση να παραμείνει προσηλωμένη στο σύστημα τριμερούς συνεργασίας και στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι, αν η Κυβέρνηση επιλέξει τη νομική οδό, τότε οι εργασιακές σχέσεις θα μεταφερθούν από τις αίθουσες διαπραγμάτευσης στις αίθουσες των Δικαστηρίων, οδηγώντας σε κλίμα αντιδικίας αντί συνεργασίας.

Στη γνωμάτευση του κ. Αιμιλίανίδη αναφέρεται μεταξύ άλλων πως “με την εκφρασθείσα νομοθετική πρόθεση θα υπάρξει επέμβαση επί του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι ελευθέρως, ως αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 26 του Συντάγματος, και ως ερμηνεύθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ανωτέρω”.

“Είναι σαφές πως με την επιβολή διά νόμου της ΑΤΑ, μεταβάλλεται νομοθετικά το περιεχόμενο των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου και επιβάλλονται συμβατικοί όροι που δεν είχαν συμφωνηθεί από τους συμβαλλομένους, είτε μέσω ατομικών, είτε μέσω συλλογικών, συμβάσεων”, σημειώνεται.

“Ουσιαστικά ο ένας συμβαλλόμενος αποστερείται της ελεύθερης επιλογής προσδιορισμού του περιεχομένου της σύμβασής του κατά τη βούλησή του και υπάρχει νομοθετική επέμβαση στο περιεχόμενο μιας συμβατικής διευθέτησης”, προστίθεται.

Σημειώνεται πως εφόσον έχει κριθεί πως το δικαίωμα του «συμβάλλεσθαι ελευθέρως» περικλείει και το δικαίωμα διαμόρφωσης του περιεχομένου της Σύμβασης, κατά την ελεύθερη βούληση των συμβαλλομένων, “η επέμβαση του Νομοθέτη δεν συμβιβάζεται, καταρχήν, με την ελευθερία των Συμβάσεων, εφόσον στρεβλώνονται οι όροι της μεταξύ των συμβαλλομένων ιδιωτικής συμφωνίας και κατ’ επέκταση η βούλησή τους”.

“Δεν υπάρχει εν προκειμένω γενική αρχή του δικαίου των συμβάσεων που να αφορά στην ΑΤΑ και δεν τίθεται ζήτημα εξαίρεσης κατ’ εφαρμογή των γενικών αρχών του δικαίου των συμβάσεων”, αναφέρεται.

“Στη βάση των πιο πάνω, καταλήγω πως δυνάμει της υφιστάμενης νομολογίας, η νομοθετική επιβολή εφαρμογής της ΑΤΑ σε εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 26 του Συντάγματος και το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως”, καταλήγει ο κ. Αιμιλιανίδης