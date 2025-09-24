Το Ινστιτούτο Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου εκφράζει έντονη αγανάκτηση για τα «συστημικά κενά» που, όπως υποστηρίζει, αποκαλύπτει η πρόσφατη Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με τις αγορές ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών.

Με αφορμή την έκθεση, το Ινστιτούτο επαναφέρει προτάσεις που είχε καταθέσει παλαιότερα, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να απαιτεί λογοδοσία και θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» το γεγονός ότι το κράτος «επέτρεψε να δημιουργηθούν παράθυρα που μετατρέπουν την αγορά ακινήτων σε εργαλείο γεωοικονομικής επιρροής, υπονομεύοντας τη δημογραφική ανθεκτικότητα, την κοινωνική συνοχή και, τελικά, την εθνική ασφάλεια της χώρας».

Οι προτάσεις του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν:

Υποχρεωτική δήλωση τελικού ωφελούμενου (UBO) .

. Απαγόρευση ή περιορισμό μη διαφανών δομών ιδιοκτησίας .

. Διαβαθμισμένη φορολόγηση μη-ΕΕ επενδυτών .

. Δημιουργία Ενιαίου Διατμηματικού Μητρώου Ελέγχου Συναλλαγών (ΕΜΕΣ) υπό το Υπουργείο Εσωτερικών.

υπό το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθορισμό γεωγραφικών ποσοστώσεων σε ζώνες υψηλής πίεσης.

σε ζώνες υψηλής πίεσης. Επιβολή αυστηρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων .

. Δημογραφικά μέτρα στήριξης όπως επιδοτήσεις πρώτης κατοικίας, κίνητρα τεκνοποίησης και προγράμματα επαναπατρισμού για νεαρά ζευγάρια.

Το Ινστιτούτο καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να δράσουν άμεσα, τονίζοντας ότι «η σιωπή, η ατολμία και η αβουλησία δεν είναι πλέον επιλογές».

«Η χώρα χρειάζεται άμεσες, τεκμηριωμένες και ανατρεπτικές πολιτικές αποφάσεις — όχι δημοσιονομικές εκπτώσεις ή επικοινωνιακές κινήσεις. Η οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για την εδαφική, δημογραφική και οικονομική ανεξαρτησία μας», καταλήγει η ανακοίνωση.