Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, υπό τον γενικό γραμματέα του κόμματος Στέφανο Στεφάνου, με αντικείμενο την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση και τις προοπτικές της για την οικονομία και την κοινωνία.

Κατά τη συζήτηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν το νέο φορολογικό πλαίσιο, με στόχο τη δημιουργία ενός δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού συστήματος. Έμφαση δόθηκε στη μείωση του φορολογικού βάρους για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, στην ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ο ΣΕΛΚ τόνισε τη σημασία του διαλόγου με τα πολιτικά κόμματα και τους θεσμικούς φορείς, ώστε η μεταρρύθμιση να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για συμβολή με τεκμηριωμένες εισηγήσεις, με στόχο ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που θα στηρίζει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της χώρας.