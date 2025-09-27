Λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μισθωτών και αυτοεργοδοτούμενων για το φορολογικό έτος 2024, γύρω στις 47 χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Τμήμα Φορολογίας, γύρω στο 84% των φορολογουμένων έχουν υποβάλει οριστικά τις δηλώσεις εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, 269.737 χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν υποβάλει οριστικά τις φορολογικές τους δηλώσεις. Πρόκειται για 245.008 μισθωτούς και 24.729 αυτοεργοδοτούμενους.

Το φορολογικό έτος 2023 είχαν υποβάλει οριστικά τις φορολογικές τους δηλώσεις σε σχέση με 317.400 φορολογούμενοι. Την ίδια ώρα, άλλες 17.849 χιλιάδες τις έχουν τοποθετήσει σε προσωρινή παραλαβή. Δηλαδή, τις έχουν επεξεργαστεί χωρίς ωστόσο να τις έχουν υποβάλει οριστικά.

Σε προσωρινή παραλαβή την έχουν τοποθετήσει συνολικά 15.605 μισθωτοί και 2.244 αυτοεργοδοτούμενοι.

Συνολικά, γύρω στους 288 χιλ. φορολογούμενοι έχουν επεξεργαστεί τις φορολογικές δηλώσεις που αντιστοιχεί 89% των περσινών φορολογουμένων. Αξίζει να σημειωθεί πως είχαν επεξεργαστεί τις φορολογικές τους δηλώσεις 322.330 φορολογούμενοι και τις υπέβαλλαν οριστικά 317.400. Συνεπώς, σε περίπου 5 χιλ. φορολογούμενους επιβλήθηκε το πρόστιμο των €100.

Τέλος του μήνα τελειώνει η προθεσμία

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα και όπως πληροφορείται ο «Φ» δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, κάλεσε τους φορολογουμένους να συμμορφωθούν με τα χρονοδιαγράμματα και να υποβάλουν έγκαιρα τις δηλώσεις εισοδήματος.

Ανέφερε, παράλληλα, πως οι φορολογούμενοι είχαν στη διάθεση τους περίπου πέντε μήνες για να συμμορφωθούν με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, γι’ αυτό δεν πρόκειται να δοθεί νέα πίστωση χρόνου.

Μάλιστα, κάλεσε τις 18 χιλ. φορολογούμενους που έχουν τοποθετήσει τις φορολογικές δηλώσεις στην προσωρινή παραλαβή να τις υποβάλουν οριστικά. Όπως εξήγησε, με την προσωρινή παραλαβή δεν σημαίνει πως υποβάλλεται η φορολογική. Καταλήγοντας, σημείωσε πως όσοι υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις από τον Οκτώβριο και μετά θα υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και θα επιβάλλεται το πρόστιμο των €100.

Να σημειωθεί πως μαζί με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων καταβάλλεται και ο οφειλόμενος φόρος. Υπενθυμίζεται πως η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 άρχισε την 30η Απριλίου και αρχικά θα ολοκληρώνονταν περί τα τέλη Ιουνίου.

Ωστόσο, στις 20 Ιουνίου με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου παρατάθηκε μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024 έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μεικτό ολικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024, υπερβαίνει το ποσό των €19.500. Η δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Τελευταία φορά

Σημειώνεται πως αυτή ίσως είναι η τελευταία φορά που οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται με βάση τα συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα και το ισχύον μοντέλο, καθώς εάν εγκριθούν τα νομοθετήματα για τη φορολογική μεταρρύθμιση θα αλλάξουν πολλά.

Η Κυβέρνηση θέλει η μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2026 και οι δηλώσεις εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 να γίνει με τα νέα δεδομένα. Μεταξύ άλλων με την μεταρρύθμιση αυξάνεται το αφορολόγητο για όλους τους φορολογούμενους στις €20.500.

Παράλληλα, θα παραχωρούνται επιπρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Συγκεκριμένα, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €80.000 για την πλειοψηφία των φορολογουμένων και €100.000 για πολύτεκνους και στην περίπτωση μονήρες προσώπου δεν υπερβαίνει τις €40.000, θα παραχωρούνται οι εκπτώσεις.

Συγκεκριμένα, για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ο κάθε γονέας θα λαμβάνει έκπτωση €1000, ενώ στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ή στην περίπτωση γονέων που δεν είναι σύζυγοι ή συμβίοι μεταξύ τους και ο ένας γονέας έχει πλήρη επιμέλεια των εξαρτώμενων τέκνων χορηγείται έκπτωση €2.000 ανά εξαρτώμενο τέκνο στον γονέα που έχει την επιμέλεια, εξαιρουμένου του φοιτητή, και δεν χορηγείται οποιαδήποτε έκπτωση στον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια.

Φορολογική έκπτωση €1000 για κάθε φοιτητή θα λαμβάνουν οι γονείς (€1000 έκαστος) που δεν είναι σύζυγοι. Επιπρόσθετα, κάθε σύζυγος ή συμβίος ή μονήρη πρόσωπα θα λαμβάνουν φορολογική έκπτωση €1500 για τους τόνους που καταβάλλονται σε σχέση με εξυπηρετούμενο στεγαστικό δάνειο εντός της Δημοκρατίας ή για κάλυψη της δαπάνης για ενοίκιο που καταβάλλεται σε σχέση με την χρήση κύριας κατοικίας.

Οι φορολογικές εκπτώσεις θα παραχωρούνται στους φορολογούμενους που η μόνιμη τους κατοικία είναι στη Δημοκρατία, το δάνειο είναι σε τράπεζα στην Κύπρο και δεν διαθέτουν άλλη κατοικία στην χώρα. Σημειώνεται πως η φορολογική έκπτωση θα μειώνεται εάν ο φορολογούμενος λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη χορηγία από το κράτος.