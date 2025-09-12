Σε πολύ περισσότερες επιστροφές φόρων, οι οποίες θα αγγίξουν επίπεδα ρεκόρ, αναμένεται να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου το Τμήμα Φορολογίας.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου το Τμήμα είχε επιστρέψει φορολογίες ύψους €500 εκατ. Μάλιστα, εάν κάποιος συγκρίνει το συνολικό ποσό των επιστροφών φόρων του 2024, το οποίο ήταν €688 εκατ., θα διαπιστώσει πως φέτος τα ποσά των επιστροφών θα είναι αυξηνμένα μέχρι το τέλος του 2025.

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης εξέφρασε χθες την εκτίμηση πως φέτος το Τμήμα Φορολογίας θα προχωρήσει σε ρεκόρ επιστροφών φόρων. Είπε, επίσης, πως έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες επιστροφής φόρων και ΦΠΑ, προσθέτοντας πως μέχρι το τέλος Αυγούστου έγινε επιστροφή φόρων €500 εκατ., από τα οποία τα €440 εκατ. αφορούν ΦΠΑ.

Σημείωσε, παράλληλα, πως υπάρχουν περιπτώσεις που η επιστροφή φόρων γίνεται δύο εβδομάδες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, πέρσι οι επιστροφές συνολικών φόρων ήταν €688 εκατ. Εξάλλου, οι πραγματικές επιστροφές ΦΠΑ ανήλθαν στα €579.9 εκατ., έναντι ποσού €534 εκατ. που επιστράφηκαν το 2023.

Το συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνει και τα ποσά των συμψηφισμών, δηλαδή εσόδων και χρεών από και προς το κράτος. Ένας από τους λόγους που έχουν αυξηθεί τα ποσά της επιστροφής των πόσων είναι η λειτουργία του Tax For All (TFA) και ειδικά αυτά που αφορούν τον ΦΠΑ. Επιπρόσθετα ένας άλλος λόγος της αύξησης των επιστροφών του ΦΠΑ είναι και η αλλαγή της διαδικασίας, η οποία αποτελούσε ευρωπαϊκή οδηγία.

Τα τελευταία χρόνια, τα κονδύλια για επιστροφή φόρων περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό εσόδων του Τμήματος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον περιορισμοί στην έγκαιρη επιστροφή του ΦΠΑ. Κατά την συζήτηση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Φορολογίας για το 2024, ο Έφορος Φορολογίας αναφέρθηκε στις φορολογικές εισπράξεις, οι οποίες φέτος θα αγγίξουν τα €8 δισ., σε σχέση με €7,4 δισ. έσοδα το 2024 και €5 δισ. το 2021.

Μέσω του TFA oι δηλώσεις

Ο Έφορος Φορολογίας αναφέρθηκε στο TFA, το οποίο μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να λειτουργεί κατά 90%. Πρόκειται για το νέο ενιαίο λογισμικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, δίνοντας μεγάλη ώθηση στις εργασίες του Τμήματος.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι δηλώσεις εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 να υποβληθούν του χρόνου μέσω του TFA. Σύμφωνα με τον Έφορο, μετά την πλήρη λειτουργία του συστήματος το 2026, θα βελτιωθούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες που παρέχει.

Είπε, παράλληλα, πως θα καταβληθεί και προσπάθεια για να σύνδεση με τις άλλες υπηρεσίες του κράτους όπως είναι το κτηματολόγιο. Σημείωσε πως όλες οι πληροφορίες του κράτους θα πρέπει να είναι αυτοματοποιημένες.

Ανέφερε ότι οι ενεργοί φορολογούμενοι εγγεγραμμένοι στο φορολογικό μητρώο, είναι περίπου 100.000 εταιρείες και περίπου 320.000 φυσικά πρόσωπα. «Χωρίς σωστά μηχανογραφικά συστήματα, χωρίς σωστούς μηχανογραφικούς ελέγχους, δεν μπορούμε να διεξάγουμε την δουλειά μας», υπογράμμισε.

Βουνό οι οφειλές

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Διευθύντρια της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μαρία Παύλου, αναφέρθηκε στη συσσώρευση των καθυστερημένων εσόδων, τα οποία τέλος του 2023 είχαν αγγίξει τα €3,1 δισ. Είπε, επίσης, πως μόνο τα €1,7 δισ. μπορούν να εισπραχθούν άμεσα (αμέσως απαιτητά), κυρίως λόγω της μη έγκαιρης λήψης αποτελεσματικών μέτρων από το Τμήμα πριν χρόνια για είσπραξη των φορολογικών οφειλών.

Σημείωσε ότι το €1,4 δισ. δύσκολα θα εισπραχθεί. Επ’ αυτού, ο Έφορος Φορολογίας ανέφερε ότι το Τμήμα δούλεψε «πάρα πολύ στη φορολογική συμμόρφωση» και πρόσθεσε πως γίνεται προσπάθεια «να ξανασχεδιάσουμε τις διαδικασίες μας και να αλλάξουμε το μοντέλο που λειτουργούμε και να φύγουμε από το παραδοσιακό μοντέλο όπου υπάρχουν τα επαρχιακά γραφεία και ο κάθε πολίτης θα ξέρει να πάει στο επαρχιακό του γραφείο για να διεξάγει τις εργασίες του».

Συνδυάζοντας αυτό με το νέο μηχανογραφικό σύστημα «προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι παγκύπριες μονάδες, η κάθε μονάδα εκ των οποίων θα έχει ένα συγκεκριμένο στόχο ή φορολογία ή καθήκοντα να διεξάγει», πρόσθεσε.

Συμμορφώνονται τα σωματεία

Εξάλλου, για το ζήτημα των φορολογικών οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων, είπε πως μετά την ένταξή τους εκ νέου στο σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών οι ποδοσφαιρικέ εταιρείες είναι φορολογικά συμμορφούμενες. Όπως σημείωσε, με τους διακανονισμούς που έγιναν το κράτος εισπράττει περίπου €250 χιλ. το μήνα.