Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2025 μέσω του συστήματος Tax For All (TFA).

Θα αφορά τις δηλώσεις εισοδήματος που θα υποβληθούν το 2026 για το φορολογικό έτος 2025. Κατά τη σημερινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Φορολογίας για το 2024, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης δήλωσε πως περί τα τέλη του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά 90% η εγκατάσταση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος. Είπε, επίσης, πως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η φορολογική δήλωση του 2025 να υποβληθεί μέσω του TFA το 2026.

Σύμφωνα με το Έφορο πως, μετά την πλήρη λειτουργία του συστήματος του χρόνου, θα βελτιωθούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες που παρέχει. Είπε, παράλληλα, πως θα καταβληθεί και προσπάθεια για να σύνδεση με τις άλλες υπηρεσίες του κράτους όπως είναι το κτηματολόγιο. Σημείωσε πως όλες οι πληροφορίες του κράτους θα πρέπει να είναι αυτοματοποιημένες.

Επιστροφές φόρων

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την εκτίμηση πως φέτος το Τμήμα Φορολογίας θα προχωρήσει σε ρεκόρ επιστροφών φόρων. Ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Μαρκίδης ανάφερε πως έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες επιστροφής φόρων και ΦΠΑ, προσθέτοντας πως μέχρι το τέλος Αυγούστου έγινε επιστροφή φόρων €500 εκατ., από, τα οποία τα €440 εκατ. αφορούν ΦΠΑ. Σημείωσε, παράλληλα, πως υπάρχουν περιπτώσεις που η επιστροφή φόρων γίνεται δύο εβδομάδες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Ευφάνταστες καταγγελίες

Αναφερόμενος για τις καταγγελίες που γίνονται προς το Τμήμα Φορολογίας, σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίες οι πολίτες σκέφτονται διάφορα ευφάνταστα, κατά την έκφραση του.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν πολλά κίνητρα από αυτούς που καταγγέλλουν γάλλους φορολογούμενους, καθώς κάποιοι αξιοποιούν την εσωτερική πληροφόρηση που είχαν. «Οι πιο καλοί καταγγέλλοντες είναι αυτοί που χώρισαν, οι συνεταίροι που διέκοψαν τη συνεργασία τους και οι υπάλληλοι που τσακώθηκαν με εργοδότη τους. Οι καταγγελίες γίνονται για λόγους εκδίκησης» πρόσθεσε.

Σημείωσε, επίσης, πως ενώπιον του βρίσκονται 25 με 30 καταγγελίες που διαβιβάστηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία, επισημαίνοντας πως η διερεύνηση των καταγγελιών συμβάλλει στην εισπραξιμότητα του κράτους. Βάσει των στοιχείων, το 2023 τα φορολογικά έσοδα ήταν €5 δισ., το 2024 τα έσοδα ήταν €7.4 δισ. , και το 2025 θα ξεπέρασουν τα €8 δισ.

Εξάλλου, για το ζήτημα των φορολογικών οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων, είπε, πως μετά την ένταξη τους εκ νέου στο σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών οι ποδοσφαιρικέ εταιρείες είναι φορολογικά συμμορφούμενες. Όπως σημείωσε με τους διακανονισμούς που έγιναν το κράτος εισπράττει περίπου €500 το μήνα.