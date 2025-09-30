Η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ) πραγματοποίησε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 το Παγκύπριο Συνέδριό της, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΤΚΑ ΠΕΟ στη Λευκωσία, με επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Κύρια αιτήματα παραμένουν η κατάργηση του άδικου πέναλτι 12% για όσους συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι χαμηλές συντάξεις που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα.

Χαιρετισμό απηύθυνε η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους, υπογραμμίζοντας ότι η φωνή των συνταξιούχων δεν μπορεί να αγνοείται και ότι η διεκδίκηση αξιοπρεπούς διαβίωσης αποτελεί υπόθεση ολόκληρου του συνδικαλιστικού κινήματος.

Κύριος ομιλητής ήταν ο απερχόμενος ΓΓ της ΕΚΥΣΥ Κώστας Σκαρπάρης, ο οποίος παρουσίασε απολογισμό της δράσης της Οργάνωσης, σημειώνοντας πως πραγματοποιήθηκαν περίπου 50 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια έξω από το Προεδρικό. «Δεν ζητούμε ελεημοσύνη, ζητούμε δικαιοσύνη και σεβασμό», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν.

Το Συνέδριο εξέλεξε νέο Κεντρικό Συμβούλιο, νέα Κεντρική Γραμματεία και νέο Γενικό Γραμματέα. Την ηγεσία της Οργάνωσης αναλαμβάνει ο Ευτύχιος Παπαμιχαήλ, ο οποίος ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη και έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενότητας και συνέχισης των αγώνων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον απερχόμενο ΓΓ Κώστα Σκαρπάρη, ο οποίος υπηρέτησε την ΕΚΥΣΥ για 23 χρόνια αδιάλειπτης ηγεσίας. Η ΓΓ της ΠΕΟ τον χαρακτήρισε ως «ταξική πυξίδα» για το συνδικαλιστικό κίνημα, ενώ ο νέος ΓΓ τον αποκάλεσε «εκλεκτό συνάδελφο και φίλο» που αφιέρωσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες στους αγώνες εργαζομένων και συνταξιούχων.

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης Συνταξιούχων της ΠΣΟ και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας Δήμος Κουμπούρης, καθώς και ο ΓΓ της Ομοσπονδίας Παναγιώτης Πάλμος, μεταφέροντας μηνύματα διεθνούς αλληλεγγύης.