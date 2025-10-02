Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, που εκτιμάται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,8% τον Σεπτέμβριο 2025. Η άνοδος αυτή ακολουθεί τις ετήσιες αυξήσεις κατά 2,1% τον Αύγουστο και 2,2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία.

Σημάδια επιβράδυνσης

Η αναπτυξιακή δυναμική του ΣΠΟΔ επιβραδύνθηκε τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας τις εξελίξεις σε εγχώριους και διεθνείς δείκτες. Η πορεία του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στη ζώνη του ευρώ, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (προσαρμοσμένη ως προς τη θερμοκρασία) και οι πωλήσεις ακινήτων συνέβαλαν στη μείωση του ρυθμού αύξησης.

Στήριξη από τουρισμό και λιανεμπόριο

Αντίθετα, η θετική πορεία του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου, σε συνδυασμό με την πτώση της τιμής του πετρελαίου Brent, ενίσχυσαν μερικώς τη συνολική εικόνα, αντισταθμίζοντας τις αρνητικές πιέσεις.

Οικονομική αβεβαιότητα

Συνολικά, η επιβράδυνση του ΣΠΟΔ υποδηλώνει ότι η κυπριακή οικονομία, παρότι συνεχίζει σε θετική τροχιά, παραμένει ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και την οικονομική αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο.