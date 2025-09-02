Ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές και αποθήκευση, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, ενημέρωση και επικοινωνίες, κατασκευές, τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών είναι οι επτά τομείς που έδωσαν στήριξη στην ανάπτυξη της οικονομίας και δεν άφησαν τον ρυθμό να πέσει κάτω από το 3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι κανένας τομέας της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 δεν παρουσίασε αρνητική μεταβολή ή παρέμεινε στάσιμος.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε χθες ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), κατά το δεύτερο τρίμηνο 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Η θετική πορεία του ΑΕΠ ενισχύει τις προσδοκίες για σταθερή ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, παρά τις πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν εξωτερικοί παράγοντες κυρίως λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου της τάξης του 3,3% για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, είναι σημαντικά υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι στο 1,4% και 1,5% σε Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα.

Για το 2025, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης 3,1%, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά το ρυθμό στο 3% και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο 2,5%.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, έχει υπολογιστεί σε €7,38 δισ. και ο τομέας του εμπορίου μαζί με την επισκευή των οχημάτων, τα υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστίασης παράγουν ΑΕΠ αξίας €1,56 δισ. καταγράφοντας ετήσια μεταβολή 6%.

Ποιοι είναι όμως οι άλλοι τομείς της οικονομίας που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη; Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δεύτερος τομέας που στηρίζει το ΑΕΠ είναι η δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου να είναι €1,15 δισ. το δεύτερο τρίμηνο καταγράφοντας ετήσια μεταβολή 1,5%.

Η ενημέρωση και επικοινωνία παράγει ΑΕΠ €841 εκατ. και το δεύτερο τρίμηνο η ετήσια αύξηση ήταν 6,2%. Οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες συνέβαλαν με €646,9 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας ετήσια μεταβολή 3,1%.

Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας είχε συμβολή στο ΑΕΠ €650 εκατ. και αύξηση 2,1%. Οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας είχαν συνεισφορά στο ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2025: ορυχεία και λατομεία, μεταποίηση, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης €409 εκατ., μεταποίηση €294,1 εκατ., κατασκευές €323,2 εκατ., τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, επιδιόρθωση αγαθών νοικοκυριών και άλλες δραστηριότητες €242,1 εκατ.

Την πιο μικρή συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας είχε η γεωργία με €80,6 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας ετήσια μεταβολή 0,6%.

Η Στατιστική Υπηρεσία εξηγεί ότι το επίπεδο του ΑΕΠ στην Κύπρο καθορίζεται από τις προσεγγίσεις παραγωγής και δαπανών, ενώ για την προσέγγιση εισοδήματος πραγματοποιείται έμμεσος υπολογισμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική δαπάνη τελικής κατανάλωσης το δεύτερο τρίμηνο ήταν €5,84 δισ. εκ της οποίας των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) ήταν €4,50 δισ. και της γενικής κυβέρνησης €1,30 δισ. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ήταν €7,70 δισ. και οι εξαγωγές €8 δισ.