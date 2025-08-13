Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι κυριότεροι τομείς της οικονομίας την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το δελτίο «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις» της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Μεταποίηση και κατασκευές σε θετική τροχιά
Η Μεταποιητική Παραγωγή παρουσίασε αύξηση 2,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Το συνολικό εμβαδό Εγκεκριμένων Αδειών Οικοδομής ανήλθε σε 928 χιλ. τ.μ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σημειώνοντας άνοδο 13,3% συγκριτικά με πέρυσι.
Τουρισμός: Άνοδος 11,5% στις αφίξεις
Οι Αφίξεις Περιηγητών έφτασαν τα 1.843.013 άτομα το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 1.652.475 την ίδια περίοδο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 11,5%.
Μείωση στις εγγραφές οχημάτων
Οι Συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων μειώθηκαν κατά 1,1% στις 25.954.
- Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν μειώθηκαν κατά 6,3% σε 17.058.
- Τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 4,5% σε 2.476.
Αύξηση σε εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών
Οι Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €6,49 δισ. (+15,0%), ενώ οι Εξαγωγές Αγαθών έφτασαν τα €2,62 δισ. (+31,4%).
Ήπια άνοδος στον πληθωρισμό
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% το πρώτο εξάμηνο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.