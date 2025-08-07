Ο Ιούλιος του 2025 καταγράφηκε ως ο καλύτερος μήνας στην ιστορία των κυπριακών αεροδρομίων σε ό,τι αφορά τον αριθμό επιβατών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Hermes Airports. Συνολικά 1.653.880 επιβάτες διακινήθηκαν μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ μηνιαίας επισκεψιμότητας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), η Hermes χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ορόσημο» που αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της Κύπρου ως τουριστικού και ταξιδιωτικού προορισμού.

Κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, τα δύο αεροδρόμια υποδέχτηκαν 7,3 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 11,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ρόλο-κλειδί αγορές και αεροπορικές εταιρείες

Η Hermes αποδίδει την εντυπωσιακή αύξηση σε «αρκετούς βασικούς παράγοντες», με κυριότερους την αυξημένη ζήτηση από αγορές όπως το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Ελλάδα, η Αρμενία και η Γερμανία, που αντιστοιχούν στο 70% της φετινής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη συμβολή καταγράφηκε από 40 αεροπορικές εταιρείες — από τις συνολικά 58 που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο — με τη Wizz Air, την Aegean, την Cyprus Airways, τον TUI Group, την LOT και την Air Haifa να αντιπροσωπεύουν το 60% της επέκτασης της αγοράς.

Η περίοδος Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 σημαδεύτηκε επίσης από την είσοδο 5 νέων αεροπορικών εταιρειών και την προσθήκη 6 νέων δρομολογίων, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης των αερολιμένων.

Στρατηγική ανάπτυξης και αναγνώριση συνεργατών

Η Hermes τόνισε ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής προσέλκυσης αεροπορικών εταιρειών και την επαγγελματική λειτουργία των ομάδων εδάφους και εξυπηρέτησης. «Το ορόσημο αυτό αναδεικνύει την αφοσίωση όλων των συνεργατών μας και την κοινή προσπάθεια για ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες», ανέφερε η εταιρεία.