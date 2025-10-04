Με στόχευση την ενίσχυση των εργασιών τους στη στεγαστική πίστη κινούνται οι διευθύνσεις των τραπεζών από την αρχή του χρόνου, κάτι που φαίνεται από την πιστωτική επέκταση και τις εκταμιεύσεις των νέων δανείων που έχουν γίνει.

Η αξία των νέων εκταμιεύσεων για στεγαστικά δάνεια την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου είναι στα €904 εκατ., από €700 εκατ. πέρυσι και η πιστωτική επέκταση για τέσσερις συνεχόμενους μήνες είναι πάνω από 3%.

Η ζήτηση για δάνεια είναι και ένας λόγος που διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές ακινήτων, καθώς η ζήτηση αυξάνεται σε σχέση με την προσφορά. Όταν πολλοί αγοραστές αναζητούν ακίνητα και διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα (μέσω δανείων) για να τα αγοράσουν, αυτό δημιουργεί μια πίεση προς τα πάνω στις τιμές, ειδικά αν ο αριθμός των διαθέσιμων ακινήτων είναι περιορισμένος. Ο μήνας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση είναι ο Αύγουστος, ενώ πέρυσι ήταν 2,1% και τον Αύγουστο του 2023 ήταν 2,4%.

Οι τράπεζες θέλουν να τονωθεί η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, κάτι άλλωστε που θα βοηθήσει τα κέρδη τους, καθώς είναι ένας τομέας δανείων που δημιουργεί μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν αναπροσαρμόσει εν μέρει τη στρατηγική τους, στοχεύοντας σε συγκεκριμένες ηλικίες για να δώσουν στεγαστικά δάνεια, αλλά και, όπως συχνά αναφέρουν οι τραπεζίτες, σήμερα οι νέοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν διαμερίσματα και λιγότερο κατοικίες, με κύριο λόγο να έχουν ελεγχόμενο χρέος.

Οι ηλικίες των 30 και 40 ετών που ζητούν δάνεια έχουν αρκετά χρόνια μπροστά τους μέχρι τη συμπλήρωση των 65 η 70 ετών, οπότε και θα πρέπει να έχουν αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο, σύμφωνα με τα σχέδια που κυκλοφορούν στην αγορά. Με το δεδομένο της ηλικίας και της εργασίας, μπορούν πιο εύκολα να περάσουν τα πιστοληπτικά τεστ και να εξασφαλίσουν χαμηλές μηνιαίες δόσεις, που θα είναι σε θέση να αποπληρώνουν με βάση τα εισοδήματά τους.

Πέρα από την ζήτηση στεγαστικών δανείων, υπάρχουν και οι περιπτώσεις πελατών που, σε συνεννόηση με την τράπεζά τους, προχωρούν σε διαπραγμάτευση των όρων της δανειακής σύμβασης. Η αξία των δανείων για τα οποία έγινε επαναδιαπραγμάτευση την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος είναι €500 εκατ., ποσό που είναι πιο κάτω από τις νέες εκταμιεύσεις αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί και ευκαταφρόνητο.

Πέρυσι την ίδια περίοδο οι επαναδιαπραγματεύσεις στεγαστικών δανείων ήταν €290 εκατ., πολύ λιγότερες σε σύγκριση με φέτος. Τον Αύγουστο η αξία των δανείων ήταν €47,8 εκατ. και πέρυσι €23,4 εκατ.

Η επαναδιαπραγμάτευση γίνεται όταν οι δανειολήπτες θέλουν να μειώσουν τη δόση του δανείου τους μέσω της χρονικής επέκτασης αποπληρωμής του δανείου αλλά αυτό σημαίνει την πληρωμή περισσότερων τόκων, μέχρι την εξόφληση του. Η λύση αυτή συμφέρει και τις τράπεζες. Οι επαναδιαπραγματεύσεις αφορούν κυρίως δάνεια που δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις ή πιστωτική επιδείνωση και ως εκ τούτου δεν συγκαταλέγονται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως ορίζει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.