Εάν οι τράπεζες θέλουν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους και τα επόμενα χρόνια, με δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, καθώς τα κέρδη τους βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στα επιτοκιακά έσοδα, θα πρέπει να αυξήσουν κυρίως το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο.

Αυτή η προσδοκία για αύξηση της πιστωτικής επέκτασης αναδεικνύεται στην έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων που παρουσιάζει η Κεντρική Τράπεζα, καταγράφοντας τις εκτιμήσεις των τραπεζιτών.

Το βασικό είναι ότι τα νοικοκυριά αναμένεται να επανακάμψουν πιο δυναμικά και εκτιμάται από τα πιστωτικά ιδρύματα περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση στεγαστικών δανείων αλλά και καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων συγκρατεί την αύξηση των επιτοκίων, τόσο στα στεγαστικά όσο και στα επιχειρηματικά δάνεια, σύμφωνα με την έρευνα.

Η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά κατέγραψε αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις προσδοκίες των τραπεζών όπως καταγράφηκαν στην έρευνα του Απριλίου 2025.

Κατά την εκτίμηση των τραπεζών, στην αύξηση της ζήτησης συνέτειναν το γενικό επίπεδο των επιτοκίων, η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και οι βελτιωμένες προοπτικές της αγοράς κατοικίας. Οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης νέων στεγαστικών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, αν και λόγω άσκησης πιέσεων από τον ανταγωνισμό διατηρήθηκε η πτωτική τάση τόσο στα δανειστικά επιτόκια όσο και στο περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη νέα στεγαστικά δάνεια.

Σημειώνεται ότι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα δύο τρίμηνα, δεν καταγράφηκαν αντιλήψεις μειωμένου κινδύνου κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Λίγο διαφορετική εμφανίζεται η εικόνα για τα επιχειρηματικά δάνεια ως προς τις προσδοκίες για ζήτηση. Οι τραπεζίτες για το τρίτο τρίμηνο του 2025 εκφράζουν την εκτίμηση ότι, η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αναμένεται, σύμφωνα με την έρευνα, να παραμείνει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ωστόσο, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αυξήθηκε, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση δανείων τόσο για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης, όσο και για πάγιες επενδύσεις.

Όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων, η καθαρή αύξηση στη συνολική ζήτηση επιχειρηματικών δανείων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 προήλθε από μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίθετα, η καθαρή ζήτηση δανείων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως καταγράφεται στην έρευνα, οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης νέων επιχειρηματικών δανείων (δηλαδή οι όροι και προϋποθέσεις του δανείου που συμφωνούνται κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης) παρέμειναν αμετάβλητοι, μετά από δύο τρίμηνα χαλάρωσης.

Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις παρέμειναν στο σύνολο τους αμετάβλητοι, καταγράφηκε περαιτέρω μείωση στα επιτόκια για νέα επιχειρηματικά δάνεια και στο περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη νέα επιχειρηματικά δάνεια σε ό,τι αφορά τους επιμέρους όρους.

Αναφορικά με τους σχετικούς υποκείμενους παράγοντες, έγινε αναφορά σε αυξημένο ανταγωνισμό από άλλα τραπεζικά ιδρύματα και στην αντίληψη μειωμένου κινδύνου σε σχέση με τη γενική οικονομική κατάσταση και προοπτικές.

Η αναλογία των αιτήσεων (επίσημων και ανεπίσημων) που απορρίφθηκαν, ως ποσοστό επί του συνόλου των αιτήσεων για δάνεια από επιχειρήσεις, παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τόσο για τις μικρομεσαίες όσο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις.