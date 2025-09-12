Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται σε άνετη θέση και δεν χρειάζεται να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια για να επιτύχει σταθερό πληθωρισμό, ανέφερε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης στο πρακτορείο Bloomberg, σχετικά με τις χθεσινές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Οι δηλώσεις του δίνουν το μήνυμα ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές των τιμών είναι ισορροπημένοι και η επόμενη κίνηση στο κόστος δανεισμού μπορεί κάλλιστα να είναι αυξημένη, με τον κ. Πατσαλίδη να λέει ότι δεν θα ήθελε να αποκλείσει μια αύξηση των επιτοκίων εάν προκύψει η ανάγκη. Η ΕΚΤ διατηρεί όλες τις επιλογές της ανοιχτές, με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να επισημαίνει ότι «είναι λογικό να μην υπάρχει πρόβλημα» λόγω αβεβαιοτήτων, όπως η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια για να επιτύχει σταθερό πληθωρισμό, σύμφωνα με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Χριστόδουλο Πατσαλίδη .

Με τους κινδύνους για τις προοπτικές των τιμών να είναι ισορροπημένοι και μια πρόβλεψη για το 2027 να δείχνει ότι το βασικό μέτρο είναι ελάχιστα μακριά από τον στόχο, η ΕΚΤ βρίσκεται σε μια άνετη θέση, κάτι που σημαίνει επίσης ότι η επόμενη κίνηση στο κόστος δανεισμού μπορεί κάλλιστα να είναι η αύξηση, δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου στο πρακτορείο Bloomberg.

«Τα τρέχοντα επιτόκια είναι κατάλληλα εάν ο πληθωρισμός εξελιχθεί όπως προβλέπεται», δήλωσε σε συνέντευξή του στη Φρανκφούρτη. «Επομένως, εκτός εάν υπάρξει κάποια άλλη σημαντική εξέλιξη, δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν μέτρα σύντομα».

Τα σχόλια αυτά έρχονται αμέσως μετά τη δεύτερη συνεδρίαση της ΕΚΤ, η οποία άφησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ την Πέμπτη να περιγράφει τον πληθωρισμό ως «εκεί που θέλουμε». Οι επενδυτές και οι αναλυτές δεν βλέπουν πλέον τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προσθέτουν στις οκτώ μειώσεις που έχουν θεσπιστεί από τον Ιούνιο του 2024.

«Οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι, επομένως αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στη συνέχεια», δήλωσε ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Ενώ πρόσθεσε ότι η ΕΚΤ διατηρεί όλες τις επιλογές της ανοιχτές, υποστήριξε ότι «δεν θα ήθελα να αποκλείσω μια αύξηση των επιτοκίων εάν προκύψει η ανάγκη».

Ένας μεγάλος κίνδυνος που εξακολουθεί να βασανίζει την οικονομία των 20 χωρών είναι η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι εμπορικές εντάσεις φέρνουν τόσο ανοδικούς όσο και καθοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό — ανάλογα με το αν η αποστροφή κινδύνου επηρεάζει τη ζήτηση ή οι πιέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφοδοτούν τις τιμές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η εκτίμησή του υπερβαίνει αυτήν που προσέφερε η Λαγκάρντ κατά την παρουσίαση των τελευταίων τριμηνιαίων προβλέψεων της ΕΚΤ. Προβλέπουν αύξηση 1,7% στις τιμές καταναλωτή το επόμενο έτος, με το 2027 να είναι λίγο ασθενέστερο από ό,τι αναμενόταν τον Ιούνιο.