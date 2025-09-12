Με την κλασσική ατάκα «δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για τα επόμενα βήματα», το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε την απόφαση να αφήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η χθεσινή απόφαση ήταν προδιαγεγραμμένη και ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών ότι δεν έβλεπαν πιθανότητα για μειώσεις, καθώς ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει καθηλωμένος κοντά στο 2% τους τελευταίους μήνες στη ζώνη του ευρώ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στην συνέντευξη Τύπου που ακολουθεί μια απόφαση της ΕΚΤ, σε ερώτηση αν ο κύκλος νομισματικής χαλάρωσης έχει κλείσει, επανέλαβε ότι η κεντρική τράπεζα δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για την πορεία των επιτοκίων. «Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο σήμερα δεν σημαίνει ότι το μονοπάτι της νομισματικής πολιτικής είναι προκαθορισμένο. Πάντα αποφασίζουμε από συνεδρίαση σε συνεδρίαση και με βάση τα στοιχεία και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε σε αυτό το καλό σημείο».

Διεμήνυσε ότι ο πληθωρισμός «είναι εκεί που θέλουμε». Όπως ανέφερε, οι αυξήσεις των μισθών θα μετριαστούν περαιτέρω, περιορίζοντας έτσι τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Η ίδια σημείωσε ακόμα ότι καθοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό θα ασκήσει και η άνοδος του ευρώ. Επανέλαβε, πάντως, ότι οι προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν πιο αβέβαιες από ότι συνήθως. Το ισχυρότερο ευρώ μπορεί να οδηγήσει τον πληθωρισμό χαμηλότερα περισσότερο από ότι αναμένεται. Όσον αφορά την απόφαση της ΕΚΤ να κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, η Λαγκάρντ επισήμανε ότι ήταν ομόφωνη.

Ανέφερε ακόμη ότι από τον προηγούμενο Ιούνιο, όταν η ΕΚΤ είχε τις προηγούμενες προβολές των εμπειρογνωμόνων, το outlook έχει βελτιωθεί καθώς η εμπορική αβεβαιότητα έχει περιοριστεί και ο κίνδυνος εμπορικών αντιποίνων της Ε.Ε. στις ΗΠΑ στο πλαίσιο ενός εμπορικού πολέμου πλέον δεν υφίσταται.

Σε ερώτηση για την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, η Λαγκάρντ σημείωσε ότι η ΕΚΤ δεν σχολιάζει συγκεκριμένες χώρες. Ωστόσο, επισήμανε την εμπιστοσύνη της πως οι φορείς πολιτικής θα κάνουν ότι μπορούν για να περιορίσουν την αβεβαιότητα, ενώ ταυτόχρονα υπενθύμισε ότι υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. που ορίζει πώς πρέπει να κινούνται τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων λειτουργούν ομαλά και με καλή ρευστότητα.

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ στις νέες προβλέψεις τους παρουσιάζουν την εικόνα του πληθωρισμού παρόμοια με εκείνη που προέβλεπαν τον Ιούνιο. Αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027. Η οικονομία αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με το 0,9% που αναμενόταν τον Ιούνιο. Η προβολή για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνεται τώρα σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, σε 1,0%, ενώ η προβολή για το 2027 παραμένει αμετάβλητη σε 1,3%.