Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο αναπομπής των νόμων για τις εκποιήσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προσερχόμενος στην Αστυνομική Ακαδημία.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ξεκίνησε ήδη η σχετική μελέτη και σήμερα είχε μια συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και γι’ αυτό το θέμα «και σύντομα θα τοποθετηθούμε». «Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να εξεταστούν πολλές πτυχές», ανέφερε.

Σε παρατήρηση ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, απάντησε: «Φυσικά το αφήνω ανοιχτό. Γιατί θέλω να τοποθετηθώ υπεύθυνα στη βάση των δεδομένων που θα έχω ενώπιόν μου».

