Τα κόμματα και η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων μπορεί να ψήφισαν τα νομοσχέδια και άλλες προτάσεις νόμου, που ουσιαστικά παγώνουν τις εκποιήσεις πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του χρόνου, ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τους δανειολήπτες και τους εγγυητές και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί εάν πρώτα αυτοί οι νόμοι δεν δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Προϋπόθεση για να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας είναι πρώτα να υπογραφούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι ωστόσο που δεν αναμένεται να γίνει, τουλάχιστον όχι για όλες τις προτάσεις που εγκρίθηκαν, λόγω αντισυνταγματικότητας, άρα η οποιαδήποτε συζήτηση τώρα πρέπει να επικεντρώνεται στο ότι το θέμα των εκποιήσεων όχι μόνο δεν έχει ρυθμιστεί, αλλά τώρα είναι που ξεκινά.

Τα κόμματα και οι βουλευτές που κατέθεσαν αυτές τις προτάσεις γνώριζαν και γνωρίζουν πως το ενδεχόμενο αντιστυνταγματικότητας κάποιων εξ αυτών που υπερψηφίστηκαν είναι ανοικτό και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να δούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναπέμπει αριθμό νόμων. Εξάλλου, αυτή η πιθανότητα είχε αναφερθεί και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όταν συζητούνταν οι προτάσεις νόμου και τα νομοσχέδια.

Ποια τα σενάρια

Τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα προς το Προεδρικό και τη Νομική Υπηρεσία, αφού εντός των επόμενων ημερών (και όχι αργότερα από 15 ημέρες από την ημέρα που θα ενημερωθεί επίσημα για τις αποφάσεις της Βουλής) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είτε θα υπογράψει τους νόμους, είτε θα τους αναπέμψει. Διατηρεί, όμως, το δικαίωμα να προχωρήσει απευθείας και σε αναφορά στο Δικαστήριο, παρακάμπτοντας το στάδιο της αναπομπής. Κάτι που όμως που γίνεται πολύ αραιά.

Σε περίπτωση αναπομπής, η Ολομέλεια θα κληθεί εντός 15 ημερών να αποφασίσει εάν την αποδέχεται ή όχι. Εάν αποδεχθεί την αναπομπή, τότε θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγές στα κείμενα. Αν όχι, τότε ο νόμος ή οι νόμοι θα επιστραφούν στον Πρόεδρο, με πιθανότερο σενάριο να τους παραπέμψει στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο θα κρίνει τη συνταγματικότητα ή μη της κάθε πρότασης.

Σε αυτό το σενάριο, το θέμα των εκποιήσεων θα πάρει παράταση για αρκετό καιρό, αφού το Ανώτατο θα χρειαστεί χρόνο για να λάβει την απόφαση του.

Μόνο τα νομοσχέδια είναι δεδομένα

Τη δεδομένη στιγμή -και χωρίς την υπογραφή των νόμων- δεν προκύπτει οποιαδήποτε χειροπιαστή αλλαγή για τους δανειολήπτες, πέραν φυσικά από τις πρόνοιες των δύο νομοσχεδίων που υπερψηφίστηκαν και τα οποία πιθανότατα θα υπογραφούν και θα τεθούν σε ισχύ από τον Πρόεδρο. Και όπως είναι γνωστό, τα δύο νομοσχέδια αφορούν αρμοδιότητες της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου. Όλοι οι άλλοι νόμοι που ψηφίστηκαν τη Δευτέρα βρίσκονται στον αέρα και το θέμα θα ξεκινήσει να ξεκαθαρίζει όταν πρώτα ξεκαθαρίσει από τη Νομική Υπηρεσία εάν υπάρχουν σε αυτούς αντισυνταγματικές πρόνοιες.

Οι δανειολήπτες πρέπει να θεωρούν ως κάτι δεδομένο μόνο τις αλλαγές που προκύπτουν από τα δύο νομοσχέδια. Δηλαδή, τις τροποποιήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει τον μηχανισμό επιβεβαίωσης του χρέους οφειλέτη από τη Χρηματοοικονομική Επίτροπο, ώστε να παρέχεται δυνατότητα αναδιάρθρωσης της οφειλής.

Με τις αλλαγές που εγκρίθηκαν, η αιτιολογημένη απόφαση της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου καθίσταται δεσμευτική για διαφορές ύψους έως 20.000 ευρώ. Παράλληλα, επεκτείνεται το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφεύγουν στην Επίτροπο σε περιπτώσεις διαφορών ή καταγγελιών εις βάρος χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Οι νέες πρόνοιες ορίζουν ακόμη ότι ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει παράπονο είτε κατά την παραλαβή της επιστολής «Ι», είτε κατά την παραλαβή της επιστολής «ΙΑ», στο πλαίσιο της διαδικασίας εκποίησης. Την ίδια στιγμή, αναθεωρούνται και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που σχετίζονται με τη διαδικασία των εκποιήσεων.

Για τις προτάσεις νόμου το θέμα θα ξεκαθαρίσει μετά τις 16 Απριλίου, που είναι προγραμματισμένη νέα συνεδρία της Ολομέλειας και στην οποία ενδεχομένως να κατατεθούν και να συζητηθούν οι οποιεσδήποτε αναπομπές νόμων αποφασιστούν.

Το «έλα να δεις» στη Βουλή

Οι πολλές προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν τη Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και οι έντονες συζητήσεις που διεξήχθησαν προκάλεσαν μπάχαλο και σύγχυση ως προς το τι τελικά κατατέθηκε, τι αποσύρθηκε, τι τροποποιήθηκε την τελευταία στιγμή και βέβαια τι ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής για τις εκποιήσεις.

Όπως διευκρινίστηκε χθες, μετά και από δηλώσεις της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου, Βαλεντίνας Νικολάου, η Ολομέλεια ενέκρινε αναστολή εκποιήσεων πρώτης κατοικίας μέχρι 350.000 ευρώ, με ισχύ μέχρι το τέλος του 2026.

Η πρόταση είχε κατατεθεί από τη ΔΗΠΑ εδώ και αρκετό καιρό και συζητήθηκε το προηγούμενο διάστημα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Όπως προαναφέραμε, η πρόταση αυτή, όπως και οι άλλες που εγκρίθηκαν, θα κριθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις επόμενες μέρες κατά πόσο είναι αντισυνταγματική και αναλόγως θα σταλεί πίσω στη Βουλή ή θα υπογραφεί από τον κ. Χριστοδουλίδη.