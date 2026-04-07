Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκτιμά ότι οι προτάσεις που εγκρίθηκαν χθες στη Βουλή για τις εκποιήσεις είναι επικίνδυνες για την οικονομία και υπονομεύουν την αξιοπιστία του κράτους και τη γενικότερη οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις πέρασαν με μόνο κριτήριο, όπως υποστηρίζει, προεκλογικές σκοπιμότητες, ενώ προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα μεταφερθούν σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, το κόστος από τις αποφάσεις αυτές θα το επωμιστούν οι συνεπείς δανειολήπτες, οι καταθέτες, οι εγγυητές, αλλά και τα νεαρά ζευγάρια και οι επιχειρήσεις.

Το κόμμα τονίζει ότι στηρίζει την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και θεσμική σταθερότητα της χώρας και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος των δανειοληπτών πρέπει να γίνεται με τρόπο στοχευμένο και χωρίς να προκαλεί επιβάρυνση σε άλλες κατηγορίες πολιτών.

Όπως αναφέρει, ο ΔΗΣΥ στήριξε προτάσεις που ήταν στοχευμένες υπέρ των δανειοληπτών, χωρίς να δημιουργούν κόστος σε άλλους, ενώ καταψήφισε εκείνες που χαρακτηρίζει οριζόντιες, υποστηρίζοντας ότι αυτές ευνοούν ακόμη και τους κακοπληρωτές.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι ζητήματα όπως η οικονομία και η πολιτική και οικονομική σταθερότητα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο πολιτικού χειρισμού ή προεκλογικής διαχείρισης.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει τέλος ότι μόνο το κράτος μπορεί να στηρίξει με στοχευμένο τρόπο όσους έχουν πραγματική ανάγκη και καλεί την κυβέρνηση να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.