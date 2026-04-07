Έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην αναπέμψει τα νομοθετήματα για τις εκποιήσεις απηύθυνε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις του κόμματος είναι λογικές, συνταγματικές και αναγκαίες για την προστασία των δανειοληπτών.

Ο κ. Στεφάνου, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης την ΠΕΟ και παρέδωσε εισφορά για το Λαϊκό Δίκτυο Αλληλεγγύης ενόψει Πάσχα, δήλωσε ότι στη χώρα καταγράφονται ακρίβεια, φτώχεια και αυξανόμενη πίεση σε χιλιάδες πολίτες, με την κατάσταση να επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω του πολέμου.

Όπως ανέφερε, πολλοί πολίτες, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ υπογράμμισε ότι οι ευάλωτες ομάδες, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι και οι νέοι χρειάζονται στήριξη και αλληλεγγύη, πρώτα και κύρια από το κράτος.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι αυτή η στήριξη μπορεί να δοθεί μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και προτάσεις, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει καταθέσει εδώ και καιρό ολοκληρωμένο πλαίσιο εισηγήσεων, το οποίο, όπως ανέφερε, συνοψίζεται σε τρεις πυλώνες.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στις προτάσεις για μείωση των φόρων στον ηλεκτρισμό και στα καύσιμα, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς και στην ανάγκη ανάπτυξης κοινωνικών πολιτικών και υποδομών από το κράτος.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για στήριξη της εργασίας, μέσω της ενίσχυσης των μισθών και της διεύρυνσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με αφετηρία, όπως είπε, την ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και δικαιωμάτων όπως η ΑΤΑ και άλλα εργασιακά κεκτημένα.

Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από μια τέτοια ολοκληρωμένη πολιτική μπορεί να αντιμετωπιστεί η φτώχεια, οι ανισότητες και η κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια. Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ δεν διαπιστώνει μέχρι στιγμής την αναγκαία πολιτική βούληση από πλευράς κυβέρνησης για να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Στέφανος Στεφάνου δήλωσε επίσης ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να ασκεί πίεση, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, ώστε το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του.

Αναφερόμενος ειδικά στις προτάσεις του κόμματος για τις εκποιήσεις, οι οποίες υπερψηφίστηκαν από τη Βουλή, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι εξασφάλισαν την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Όπως είπε, οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι λογικές, «πατούν στο έδαφος» και κινούνται, κατά την άποψή του, εντός του πλαισίου του Συντάγματος, γεγονός που, όπως σημείωσε, επέτρεψε στο ΑΚΕΛ να πείσει την πλειοψηφία της Βουλής να τις στηρίξει.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην τις αναπέμψει, τονίζοντας ότι είναι συνταγματικές και ότι συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δικτύου προστασίας των δανειοληπτών απέναντι σε αυθαίρετες εκποιήσεις.

«Ο Πρόεδρος θα πρέπει να τις υπογράψει και να έχουμε αυτό το δίχτυ προστασίας στους δανειολήπτες», ανέφερε.

ΚΥΠΕ