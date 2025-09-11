Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, όπως αναμενόταν, με το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων να παραμένει στο 2%.

Η απόφαση ελήφθη με βάση τα νεότερα στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία, τις συνθήκες αβεβαιότητας στη διεθνή σκηνή και τον πληθωρισμό, ο οποίος κινείται εντός του στόχου της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τις προβολές της ΕΚΤ, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% το 2025, στο 1,7% το 2026 και στο 1,9% το 2027. Ο πληθωρισμός χωρίς ενέργεια και τρόφιμα εκτιμάται στο 2,4% το 2025, στο 1,9% το 2026 και στο 1,8% το 2027.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, η οικονομία της ευρωζώνης προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,2% το 2025, υψηλότερα από το 0,9% που είχε εκτιμηθεί τον Ιούνιο, ενώ οι προβλέψεις για το 2026 και το 2027 ανέρχονται σε 1,0% και 1,3% αντίστοιχα.

Η ΕΚΤ έχει προχωρήσει από τις αρχές του έτους σε τέσσερις μειώσεις επιτοκίων συνολικού ύψους 1%, με την τελευταία να καταγράφεται τον περασμένο Ιούνιο. Η Πρόεδρος της Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται να δώσει διευκρινίσεις για την απόφαση και την πορεία της νομισματικής πολιτικής στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει.

Σε πρόσφατη δήλωσή της, η κ. Λαγκάρντ τόνισε ότι η αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους είναι ζωτικής σημασίας για τις χώρες της ευρωζώνης, επισημαίνοντας ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τα περιθώρια (spreads) των κρατικών ομολόγων.