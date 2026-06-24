Μπορεί το Υπουργείο Εργασίας να ανακοίνωσε ότι το χρονικό όριο της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση μετατίθεται από τον Ιούλιο στον Σεπτέμβριο, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ημερομηνία εφαρμογής της. Ο στόχος της 1ης Ιανουαρίου 2027 όχι απλά παραμένει στο κάδρο, αλλά μετά από αυτή την εξέλιξη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας πριν το τέλος του χρόνου. Πέραν αυτού, σημειώνεται ότι χθες, η ΟΕΒ άναψε κόκκινο στο ενδεχόμενο υποχρεωτικής συμμετοχής στα Ταμεία Προνοίας.

Αναλυτικότερα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας ενημέρωσε την Κυριακή τους κοινωνικούς εταίρους ότι έγιναν δεύτερες σκέψεις, όσον αφορά στις απόψεις τους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και αποφασίστηκε να δοθεί περισσότερος χρόνος στο διάλογο προτού επισημοποιηθεί οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να μετατεθεί η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο. Αυτό όμως, δεν μεταφράζεται και με μετάθεση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», η συνέχιση του διαλόγου και της προσπάθειας εξεύρεσης συναινετικών λύσεων, ενδεχομένως να διευκολύνουν την όλη διαδικασία. Και αυτό, γιατί θα εξοικονομηθεί χρόνος από την συζήτηση στη Βουλή, αφότου κατατεθεί στο νομοσχέδιο. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, το οποίο φέρεται να ασπάζονται αρκετά μέλη των κοινωνικών εταίρων, το ενδεχόμενο κατάθεσης ενός νομοσχεδίου, το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη όλων των κοινωνικών εταίρων, ή έστω θα είναι κατά το δυνατό συναινετικό, θα σμικρύνει τον απαιτούμενο χρονικό ορίζοντα συζήτησης του ενώπιον της Βουλής. Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, για να προκύψουν οι απαιτούμενες συγκλίσεις, τουλάχιστον στα κεφαλαιώδη ζητήματα, όπως είναι το ύψος της κατώτατης σύνταξης, η επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ, το πέναλτι του 12% και ο δεύτερος πυλώνας που αφορά στα Ταμεία Προνοίας.

ΟΕΒ: Όχι υποχρεωτική συμμετοχή σε Ταμεία Προνοίας

Ειδικά για το τελευταίο σημείο, αναμένεται ότι θα χρειαστεί μεγάλη συζήτηση για να προκύψουν συγκλίσεις. Από τη μια, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επιμένουν στη θέση ότι ακόμα και αν ο δεύτερος πυλώνας δεν εφαρμοστεί άμεσα, θα πρέπει να επέλθει πλήρης συμφωνία επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με αυτόν. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, προτίθεται να καταθέσει ένα οδικό χάρτη όσον αφορά στην πολιτική που θα ακολουθήσει για τα Ταμεία Προνοίας, αλλά δεν αναμένεται να καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο. Τέλος, η εργοδοτική πλευρά, θεωρεί με τη σειρά της ότι θα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που να περιλαμβάνει και τα Ταμεία Προνοίας, ωστόσο, δεν αποδέχεται το σημείο που αναφέρεται στην υποχρεωτική συμμετοχή σε αυτά. Ενδεικτικό είναι ότι χθες η ΟΕΒ άναψε κόκκινο σε αυτό το ενδεχόμενο. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας παρέστη χθες σε τακτική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒ, κατά την οποία ενημέρωσε τα μέλη της Ομοσπονδίας αναφορικά με την προωθούμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης επανέλαβε ότι η ενίσχυση των συντάξεων και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος, αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η ΟΕΒ τόνισε ότι η συμμετοχή στα Ταμεία Προνοίας δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας. Το κράτος πρέπει να παραχωρήσει ουσιαστικά και ισχυρά κίνητρα, τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς τους εργοδοτούμενους, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στον δεύτερο πυλώνα, σημείωσε.

Βάζει μπρος η Επιτροπή Εργασίας

Η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, βάζει μπρος για την ετοιμασία της ατζέντας της, όσον αφορά στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, με τα μεγάλα εργασιακά ζητήματα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Συγκεκριμένα, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται στα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία πραγματοποίησε χθες Τρίτη την πρώτη της συνεδρία μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαϊου. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς, είπε ότι στις 7 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί να παραστούν ενώπιον της Επιτροπής ο Υπουργός Εργασίας και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, για μια πρώτη συζήτηση ως προς τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, του Υπουργείου και του Υφυπουργείου. Αναφερόμενος στο συνταξιοδοτικό, είπε ότι η μεταρρύθμιση θα συζητηθεί από τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα», ώστε κανένας συνταξιούχος να μην βρίσκεται στα όρια της φτώχειας.