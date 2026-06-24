Από τον καύσωνα στις καταιγίδες: Τα ξημερώματα της 23ης Ιουλίου, ενώ η Βρετανία αντιμετώπιζε πρωτοφανή ζέστη, ξέσπασε εντυπωσιακή καταιγίδα με περίπου 30.000 κεραυνούς, κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και στα περίχωρα του Λονδίνου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι δέχθηκε περίπου 400 κλήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων δύο πυρκαγιές σε κατοικίες που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από κεραυνούς, ενώ μια κατοικία στο Μπρίστολ τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια καταιγίδας νωρίτερα το βράδυ.

skai.gr