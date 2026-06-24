Εκνευρισμό προκάλεσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο αναφορά Μεξικανού δημοσιογράφου στον Λιονέλ Μέσι στο flash interview μετά τον αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απαντούσε ήρεμος σε ερωτήσεις και ξαφνικά ένας δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι!

Ο Πορτογάλος δεν τον άφησε να κάνει ερώτηση, θύμωσε, φυσικά δεν απάντησε και είπε: «άλλη ερώτηση».

Cristiano Ronaldo responde al ser preguntado por Leo Messi:



“Siguiente pregunta”. pic.twitter.com/JF6WcI0qRN — Palo Justo (@PaloJusto) June 23, 2026

Νωρίτερα είχε δηλώσει: «Κάποιοι νόμιζαν ότι είχα ήδη αποσυρθεί… αλλά να που είμαι εδώ επειδή πιστεύω στη δουλειά μου».

Η… κόντρα Ρονάλντο – Μέσι καλά κρατεί! Ο Αργεντινός έχει ήδη 5 γκολ στο Μουντιάλ 2026 και είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών.

Από την άλλη ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Μουντιάλ.

protothema.gr