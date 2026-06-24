Κόλλησε στο μηδέν η Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την ψυχωμένη άμυνα της Γκάνας και έμειναν στο 0-0, στη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ άγγιξε το γκολ στο φινάλε με διπλή ευκαιρία, αλλά η κεφαλιά του Ο’ Ράιλι σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Χάρι Κέιν αστόχησε προ κενής εστίας.

Πλέον η Αγγλία στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στον Παναμά (28/06, 00:00), ενώ την ίδια ημέρα και ώρα η Γκάνα θα μονομαχήσει με την Κροατία.

1-0 τον Παναμά η Κροατία και ελπίζει

Η Κροατία, μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Αγγλία, έπαιζε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στον Παναμά. Έστω και δύσκολα, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς πήρε τη νίκη που τόσο ήθελε με 1-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Αντίθετα, η δεύτερη ήττα για το συγκρότημα του Τόμας Κρίστιανσεν ήταν καταδικαστική, καθώς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.

Ο Παναμάς όχι απλά στάθηκε αξιοπρεπώς στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο 45λεπτο, απέναντι στο φαβορί, Κροατία, αλλά βάσει της εικόνας του ματς ήταν η ομάδα που θα μπορούσε να μπει με προβάδισμα στ’ αποδυτήρια.

Είχε δοκάρι στο 27′ με τον Ροντρίγκες σε μία φάση που εάν έμπαινε γκολ θα εξεταζόταν από το VAR, ενώ σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις οι παίκτες του Κρίστιανσεν βγήκαν με πολύ καλές προϋποθέσεις στην επίθεση, αλλά δεν είχαν καλά τελειώματα.

Με την έναρξη του β’ μέρους ο Ντάλιτς έριξε στο ματς τους Κράμαριτς, Μπούντιμιρ και λίγα λεπτά αργότερα δικαιώθηκε. Από τη χαμηλή σέντρα του Στάνισιτς στο 54′ ο Μπούντιμιρ σε άδεια εστία άνοιξε το σκορ για την Κροατία. Η «Χρβάτσκα», μάλιστα, θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» το ματς μετά από τρία λεπτά, αν ο Πάσαλιτς ευστοχούσε στο ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον Μοσκέρα.

protothema.gr, Goal