Ένα ασυνήθιστο περιστατικό αντίκρισαν οδηγοί σε αυτοκινητόδρομο στην Ταϊλάνδη, όταν είδαν μια στρουθοκάμηλο να τρέχει δίπλα στα οχήματά τους.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται το συμπαθές πτηνό να κινείται τρέχοντας σε ρεύμα οδικού δικτύου, ενώ κάμερα από αυτοκίνητο που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την στρουθοκάμηλο έχει καταγράψει την σκηνή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, η στρουθοκάμηλος ηλικίας μόλις έξι μηνών προκάλεσε αναστάτωση σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο έξω από την Μπανκγόκ, όταν το έσκασε από χώρο ψυχαγωγίας με θέμα τα ζώα και άρχισε να τρέχει ανάμεσα στα οχήματα, πριν επιστραφεί με ασφάλεια στο χώρο όπου φιλοξενούνταν.

🇹🇭 Escaped ostrich spotted sprinting down Thai highway



A pet ostrich in Thailand was seen running down a busy highway after escaping its fenced enclosure at an animal-themed cafe, before being returned to its owner. — AFP News Agency (@AFP) April 8, 2026

Το έσκασε από χώρο ψυχαγωγίας

Η στρουθοκάμηλος που διατηρούνταν ως κατοικίδιο σε χώρο με θεματική γύρω από τα ζώα πραγματοποίησε μια απρόσμενη «βόλτα» υψηλής ταχύτητας την 7η Απριλίου, προκαλώντας έκπληξη στους οδηγούς που την είδαν να κινείται ανάμεσα στα οχήματα.

Το πτηνό εντοπίστηκε να τρέχει στη μεσαία λωρίδα αυτοκινητόδρομου τριών λωρίδων στην παράκτια επαρχία Τσονμπούρι, ενώ αυτοκίνητα και φορτηγά περνούσαν δίπλα του, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε οδηγός ο οποίος βρισκόταν ακριβώς πίσω του.

«Ποιος έχασε μια στρουθοκάμηλο στον δρόμο; Ελάτε να την πάρετε. Τρέχει τόσο γρήγορα», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο οδηγός.

«Έδειχνε φοβισμένη και πανικόβλητη»

Ο 33χρονος δήλωσε αργότερα ότι οδηγούσε προς το σπίτι του όταν συνάντησε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

«Στην αρχή νόμιζα ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα, αλλά όταν πλησίασα είδα μια στρουθοκάμηλο να τρέχει στη μεσαία λωρίδα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πτηνό «έδειχνε φοβισμένο και πανικόβλητο», ενώ προσπάθησε να το κατευθύνει προς την αριστερή λωρίδα του δρόμου, όπου τελικά σταμάτησε να τρέχει.

Η στρουθοκάμηλος επέστρεψε στη συνέχεια με ασφάλεια στο χώρο φιλοξενίας της, σε καφέ με θέμα τα ζώα από όπου είχε διαφύγει.

Σημειώνεται ότι οι ενήλικες στρουθοκάμηλοι θεωρούνται τα ταχύτερα πτηνά που τρέχουν στη στεριά, με μέγιστη καταγεγραμμένη ταχύτητα περίπου 70 χιλιόμετρα την ώρα.

protothema.gr