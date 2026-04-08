Η «Σάντη» τον προσέγγισε με ψευδώνυμα και «με μηνύματα ότι είναι μια ωραία κοπέλα με ωραία φωτογραφία», φλερτάροντάς τον με αποτέλεσμα να την μπλοκάρει.

Αυτά ανέφερε ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΡΙΚ, Από Μέρα σε Μέρα, όπου εξέφρασε την άποψη ότι από τα στοιχεία που διαθέτουν αναφορικά με την υπόθεση της «Σάντης», έπρεπε αρχικά να προχωρήσουν σε καταγγελία στο εξωτερικό και μετέπειτα να δημοσιοποιηθούν.

Ο δικηγόρος εξέφρασε την άποψη πως ο Μακάριος Δρουσιώτης ενήργησε με τρόπο που δεν έπρεπε να γίνει, ωστόσο, στάθηκε στην εξήγηση που έδωσε ο ίδιος ο δημοσιογράφος.

Αναφορικά με τη γνησιότητα των μηνυμάτων, ο Νίκος Κληρίδης ανέφερε ότι τα μελέτησε και ο τρόπος συγγραφής όλου αυτού του όγκου είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι γραμμένος και ψεύτικος, εστιάζοντας στο γεγονός ότι αυτοί που αντάλλαζαν μηνύματα γνώριζαν πράγματα και καταστάσεις.

Με αφορμή τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου όπου στην ατζέντα βρίσκεται και ο διορισμός ανακριτή για τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτου για την υπόθεση της «Σάντη», ο Νίκος Κληρίδης εξέφρασε την άποψη πως δεν εμπιστεύεται κάποιον ποινικό ανακριτή από την Κύπρο και, ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές έπρεπε να αποταθούν σε ξένους εμπειρογνώμονες, ωστόσο, πρόσθεσε ότι υπάρχουν και στην Κύπρο αξιόπιστοι ποινικοί ανακριτές.

Ερωτηθείς για το πότε γνώρισε, υπό ποιες συνθήκες και ποια ήταν η σχέση του με την Σάντη, ο κ. Κληρίδης είπε «αυτή την κοπέλα την γνώρισα, αρχές του 2020. Ήμουν πολύ επιφυλακτικός διότι με προσέγγισε με ψευδώνυμα, με συγχυσμένα μηνύματα, περί σεξουαλικής κακοποίησης από δικαστή του Ανωτάτου και άλλα άσχετα και δεν την έλαβα σοβαρά υπόψη. Με βομβάρδιζε με άσχετα μηνύματα. Κάπου κάπου πέταγε και κανένα θέμα που συζητούμε τώρα. Έγινε και δεύτερη προσπάθεια σύνδεσης μαζί μου μέσω ψεύτικου προφίλ στο Facebook. Προσπάθησε να με προσεγγίσει με μηνύματα ότι είναι μια ωραία κοπέλα με ωραία φωτογραφία».

Κληθείς να απαντήσει αν η Σάντη τον φλέρταρε αυτός απάντησε «ναι και μετά την μπλόκαρα»