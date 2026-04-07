Τέσσερα σενάρια βρίσκονται υπό μελέτη ενόψει της αυριανής συνεδρίας στο Υπουργικό Συμβούλιο για το θέμα διορισμού ποινικού ανακριτή που θα κληθεί να εξετάσεις τις καταγγελίες Δρουσιώτη σε σχέση με τα sms της «Σάντης».

Αυτή τη στιγμή γίνονται σκέψεις για ονόματα και ειδικούς οι οποίοι θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας το κρίσιμο αυτό έργο, που ούτως ή άλλως έχει πάρει και πολιτική χροιά, αλλά σχετίζεται και με το κράτος Δικαίου. Η έκθεση του Αρχηγού Αστυνομίας αναμένεται να δοθεί αργά απόψε ή το πιθανότερα αύριο το πρωί στον Κώστα Φυτιρή, ώστε να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια το Υπουργικό Συμβούλιο.,

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στο τραπέζι βρίσκονται προς μελέτη, τα εξής τέσσερα σενάρια:

– Να αναλάβει Κύπριος ανεξάρτητος ανακριτής βοηθούμενος από ειδικό επί ηλεκτρονικών

– Να αναλάβει ξένος ποινικός ανακριτής, που θα πλαισιώνεται από μέλη της Αστυνομίας

– Να αναλάβουν Κύπριος και ξένος ανακριτής μαζί την έρευνα

– Η έρευνα να παραμείνει στην Αστυνομία που έχει ήδη λάβει σειρά καταθέσεων.

Το πλέον πιθανό σενάριο είναι να διοριστεί Κύπριος ποινικός ανακριτής, ενδεχομένως δικηγόρος, που θα βοηθηθεί από εμπειρογνώμονα επί ηλεκτρονικών συσκευών (καθηγητή) και από ομάδα ανακριτών της Αστυνομίας για να μπορούν να εκτελούν εντάλματα έρευνας ή και σύλληψης αν χρειαστεί.

Η λύση του ξένου εμπειρογνώμονα είναι στο τραπέζι, αλλά αυτός αν δεν γνωρίζει την ελληνική, θα χρειαστεί μεταφράσεις όλων των καταθέσεων, γεγονός που θα καθυστερεί την έγκαιρη διερεύνηση.

Αυτό που επιζητείται μέσα από την έρευνα, όπως μας αναφέρθηκε, είναι να υπάρξει γρήγορο αποτέλεσμα πριν από τις βουλευτικές εκλογές.