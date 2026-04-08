Ο κ. Φυτιρής είπε πως σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, όπως για την ενίσχυση της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ), αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, όπως σε αυτή να μοριοδοτούνται όσοι προέρχονται από τις Ειδικές Δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς, καταδρομείς, ΟΥΚ και στρατονόμοι, αλλά και οι συνοριοφύλακες, που είναι εκπαιδευμένοι από την Αστυνομία και έχει λήξει η σύμβασή τους στην Αστυνομία.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρεται ότι πρόκειται για απόφαση αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης της ΜΜΑΔ.

«Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Αστυνομίας, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε περιστατικά υψηλού κινδύνου και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών», σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, προστίθεται, η απόφαση προβλέπει την αναδιοργάνωση της ΜΜΑΔ με σύγχρονη επιχειρησιακή δομή και ενιαίο συντονισμό, τη θεσμοθέτηση εξειδικευμένων κριτηρίων για τη στελέχωση της Μονάδας, με στόχο την επιλογή προσωπικού υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας, τη δυνατότητα πρόσληψης Ειδικών Αστυνομικών αποκλειστικά για τη ΜΜΑΔ, με αυξημένα προσόντα, τη δημιουργία κλιμακίων της ΜΜΑΔ σε κάθε επαρχία, ώστε να ενισχυθεί η άμεση ανταπόκριση σε τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση της συνολικής δύναμης της Μονάδας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

«Η ανάγκη για την αναβάθμιση της ΜΜΑΔ προκύπτει από το αυξημένο και πιο σύνθετο περιβάλλον ασφάλειας, το οποίο απαιτεί ταχύτητα, ευελιξία και εξειδικευμένη αντίδραση σε κρίσιμες καταστάσεις», αναφέρεται.

Με την έγκριση της πρότασης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προχωρεί στη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ετοιμασία του απαιτούμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της απόφασης, στη βάση των αρχών της αξιοκρατίας και της συνταγματικής τάξης, καταλήγει η ανακοίνωση.