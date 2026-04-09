Σε γραφεία στη Λεμεσό θα στεγαστεί η Plug and Play Cyprus, με σκοπό να ενισχύσει το πλαίσιο των νεοφυών επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έχει ήδη επιλεγεί το κτήριο που θα βρίσκονται τα γραφεία τους και το μόνο που απομένει είναι οι τελικές υπογραφές. Η επιλογή της συγκεκριμένης πόλης δεν είναι τυχαία, καθώς στη Λεμεσό έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται οι περισσότερες κυπριακές startups. Εξάλλου, στη Λεμεσό πραγματοποιούνται και οι περισσότερες εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι κυπριακές startups

Η δραστηριοποίηση της Plug and Play στην Κύπρο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη και εκτιμάται πως θα επιταχύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του κυπριακού οικοσυστήματος, αφού μέσω της λειτουργίας του Κέντρου Καινοτομίας που έχει ήδη συσταθεί θα προκύψει σημαντική ενίσχυση στην προσέλκυση επιχειρηματιών και ταμείων που ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Εξάλλου, η Plug and Play δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για την αποτελεσματικότητά της και την εμπειρία της. Συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων διεθνών οργανισμών καινοτομίας, με έδρα τη Silicon Valley, με παρουσία σε περισσότερες από 60 τοποθεσίες παγκοσμίως, υλοποιώντας ετησίως πέραν των 100 προγραμμάτων επιτάχυνσης σε ευρύ φάσμα τομέων και αγορών. Όπως σχολίασαν στον «Φ» άτομα γνώστες του αντικειμένου, η μεταφορά στην Κύπρο του δοκιμασμένου μοντέλου που ακολουθείται στην Silicon Valley θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του τοπικού ταλέντου και των διεθνών αγορών.

Άνοιξε το πρόγραμμα

Με την επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Καινοτομίας της Plug and Play στην Κύπρο ξεκίνησε και η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος επιτάχυνσης.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί από τα τέλη Μαΐου, θα έχει διάρκεια τριών μηνών και θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή δέκα νεοφυών επιχειρήσεων.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν έξι κύκλοι προγραμμάτων θερμοκοιτίδας και επιτάχυνσης, μέσω των οποίων θα υποστηριχθούν περίπου 60 νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις σε τομείς αιχμής. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται η δημιουργία περίπου 500 νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η ενίσχυση της διασύνδεσης της κυπριακής οικονομίας με διεθνή επενδυτικά δίκτυα.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Οι startups που επιλέγονται θα συμμετέχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης, το οποίο περιλαμβάνει:

Εξατομικευμένη καθοδήγηση από ειδικούς του κλάδου

Διασύνδεση με επενδυτές και venture capital funds

Συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς

Πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο της Plug and Play

Ευκαιρίες πιλοτικών εφαρμογών (pilots) και εμπορικής ανάπτυξης

Να σημειωθεί πως η λειτουργία του Κέντρου υλοποιείται με τη στήριξη του κράτους και τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρικών εταίρων, και συγκεκριμένα των ASBIS, Tototheo Maritime, Mastercard και ECOMMBX.

Βλέπει μεγάλες προοπτικές

Από τις δηλώσεις του CEO της Plug and Play Tech Center για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότια Αφρική, Seena Amidi, διαφαίνεται πως η ίδια η εταιρεία βλέπει μεγάλες προοπτικές για την Κύπρο. Όπως ανέφερε ο κ. Amidi, η Κύπρος διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό κόμβο καινοτομίας. Διαθέτει, σύμφωνα με τον CEO της Plug and Play, ένα υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, μια στρατηγική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, και μια κυβέρνηση που υποστηρίζει ουσιαστικά τεχνολογία και ανάπτυξη.

Ο κ. Amidi δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την έλευσή τους στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι έχει διαπιστωθεί πως τέτοιου είδους οικοσυστήματα αναπτύσσονται και πετυχαίνουν. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ερχόμαστε στην Κύπρο και που θα συνεργαστούμε με ιδρυτές, επενδυτές και τοπικούς συνεργάτες, με στόχο την ανάπτυξη επιχειρήσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της χώρας».