Τις φήμες περί θανάτου του έσπευσε να διαψεύσει ο Μάικλ Τζ. Φοξ, μετά το τραγικό λάθος του CNN που προκάλεσε πανικό στους θαυμαστές του.

Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη όταν το CNN δημοσίευσε ένα βίντεο-αφιέρωμα με τον τίτλο: «Αναδρομή στη ζωή του ηθοποιού Μάικλ Τζ. Φοξ», γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο κοινό του.

Έσπευσε να διαψεύσει ο εκπρόσωπος του ηθοποιού

Η είδηση έφτασε στα αυτιά του ηθοποιού με τον εκπρόσωπό του να σπεύδει να καθησυχάσει τους θαυμαστές, δηλώνοντας στο TMZ πως ο Μάικλ Τζ. Φοξ είναι καλά στην υγεία του – και μάλιστα είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση την προηγούμενη μέρα, μιλώντας στη σκηνή.

Harrison Ford gives Michael J. Fox a hug during a surprise appearance at PaleyFest.



The moment hits harder than expected. pic.twitter.com/0hAeV9s2Yk April 8, 2026

«Ο Μάικλ είναι μια χαρά», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, προσθέτοντας: «Ήταν στο PaleyFest χθες. Ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε συνεντεύξεις».

«Πώς αντιδράς όταν το CNN μεταδίδει ότι πέθανες»: Η αντίδραση του Μάικλ Τζ. Φοξ

Παράλληλα, ο ίδιος ο ηθοποιός σχολίασε το βίντεο που προκάλεσε πανικό περί θανάτου του, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Threads, γράφοντας: «Πώς αντιδράς όταν ανοίγεις την τηλεόραση και το CNN μεταδίδει ότι πέθανες;».

Και πρόσθεσε: «Τι κάνεις… A) αλλάζεις στο MNSBC, ή όπως κι αν λέγονται πλέον, (B) ρίχνεις καυτό νερό στα πόδια σου – αν πονάει, είσαι μια χαρά, (C) παίρνεις τη γυναίκα σου τηλέφωνο, ελπίζοντας ότι θα ανησυχήσει αλλά θα σε καθησυχάσει, (D) χαλαρώνεις – το κάνουν αυτό μία φορά τον χρόνο, (E) αναρωτιέσαι “τι στο καλό;”».

«Νόμιζα ότι ο κόσμος έφτανε στο τέλος του, αλλά τελικά είμαι μόνο εγώ και είμαι καλά. Με αγάπη, Μάικ», κατέληξε ο Φοξ.

Το πήρε πίσω το CNN και ζήτησε συγνώμη

Το CNN, από την πλευρά του, ανασκεύασε γρήγορα, με ανακοίνωσή του στο TMZ: «Το αφιέρωμα δημοσιεύθηκε εκ παραδρομής· το αφαιρέσαμε από τις πλατφόρμες μας και ζητούμε συγγνώμη από τον Μάικλ Τζ. Φοξ και την οικογένειά του».

Υπενθυμίζεται ότι ο 64χρονος ηθοποιός έχει διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον από το 1991, και πλέον, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο, δεν μπορεί να περπατά τόσο πολύ γιατί είναι επικίνδυνο.

