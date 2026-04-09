Στα €19.351 εκ. ανέρχονται τα συνολικά υπόλοιπα των συνολικών συμβάσεων δανείων που κατείχαν οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Από αυτά, το 94% είναι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ).

Συγκεκριμένα, €18.223 εκ. είναι ΜΕΧ, ενώ €1.128 εκ. κατηγοριοποιήθηκαν ως Εξυπηρετούμενα.

Συγκριτικά, στο τέλος του 2024 οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων κατείχαν συμβάσεις συνολικού υπολοίπου €20.303 εκ., με τα ΜΕΧ να ανέρχονται σε €19.108 εκ. και τα εξυπηρετούμενα δάνεια σε €1.195 εκ. Από τα στοιχεία καταγράφεται ετήσια μείωση 4,7% στο συνολικό υπόλοιπο και στις ΜΕΧ εκτός τραπεζικού συστήματος.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο, καταγράφηκε μείωση στο συνολικό υπόλοιπο των δανειακών συμβάσεων €351 εκ., που αντιστοιχεί στο 1,78% και €311 εκ. (1,68%) στα ΜΕΧ.

Από τα €19,3 δισ., τα €9.925 εκ. ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και τα €9.426 εκ. σε νομικά πρόσωπα, με τα ποσοστά ΜΕΧ να αντιστοιχούν 93% σε φυσικά πρόσωπα και 95% σε νομικά πρόσωπα.

Το συνολικό απόθεμα ακινήτων που βρισκόταν στην κατοχή των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανερχόταν σε 8.603 ακίνητα, συνολικής αξίας €952 εκ.