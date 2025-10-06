Διεξάγεται κανονικά, από τις 2 Οκτωβρίου του 2025, μέσω του συστήματος Target, o χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών που προκύπτουν από τις εκκαθαρίσεις στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), αναφέρει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σε ανακοίνωση σε σχέση με το ρόλο του στην ΑΑΗ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναφέρει ότι βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), έχει οριστεί ως ο Φορέας Εκκαθάρισης του ΔΣΜΚ που ενεργεί ως Λειτουργός της Αγοράς, για την παροχή υπηρεσιών χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών που προκύπτουν από τις εκκαθαρίσεις στην ΑΑΗ καθώς και διαχείρισης του κινδύνου.

Το Χρηματιστήριο σημειώνει πως έχει συνδράμει αποτελεσματικά στην προετοιμασία για την επιτυχή έναρξη της λειτουργίας της ΑΑΗ, βάσει των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή.

Προσθέτει ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, έχει υπολογίσει και εισπράξει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την ενεργοποίηση των Συμμετεχόντων στην ΑΑΗ.

Η επιτυχής αυτή κατάληξη, σύμφωνα με το ΧΑΚ, συνιστούσε το επιστέγασμα προσπαθειών των τελευταίων ετών όπου το ΧΑΚ σε στενή συνεργασία με το ΔΣΜΚ και άλλους φορείς της αγοράς, είχε σχεδιάσει και υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες νομικές και τεχνικές αλλαγές των διαδικασιών του χρηματικού διακανονισμού και διαχείρισης κινδύνων.

Αναφέρει ότι στο έργο αυτό το ΧΑΚ έχει συνεργαστεί με τον Όμιλο του Χρηματιστήριου Ενέργειας της Ελλάδας, ο οποίος παρείχε σχετική τεχνογνωσία καθώς και διαρκή υποστήριξη, καθώς και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος έχει αναπτύξει το λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τις εργασίες του ΧΑΚ και παρείχε την τεχνική υποστήριξη του έργου.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εδώ και αρκετά χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα της Ενέργειας.

Ενδεικτικά, αναφέρει ότι εξυπηρετεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως εκπλειστηριαστής των Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στην Δημοκρατία σε Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας, στις Αγορές του έχουν εισαχθεί, με ειδικά διαμορφωμένα δικαιώματα / τέλη, ‘πράσινα’ Ομόλογα.

Αναφέρει επίσης ότι είναι κατά 10% μέτοχος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

