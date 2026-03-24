Τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο, ξεπερνώντας τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», αφού από τα 348MW το 2024, ξεπέρασαν τα 447 εντός του 2025 κι ενώ αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση το επόμενο διάστημα, αφήνοντας ουσιαστικά πίσω τους επιχειρηματίες και τις εμπορικές επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Με βάση τη μηνιαία κατάσταση του Δεκεμβρίου 2025, τα εγκατεστημένα οικιακά φωτοβολταϊκά με net metering ανέρχονται σε 447.16 MW, από σύνολο 1,096.831 MW εγκατεστημένης ισχύος. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, με εγκατεστημένη ισχύ 353.02 MW, δηλαδή σχεδόν 100 MW λιγότερα. Στην τρίτη θέση καταγράφονται τα συστήματα net billing, κυρίως εμπορικές εγκαταστάσεις για ιδιοκατανάλωση, με συνολική ισχύ 150.47 MW.

Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητή η παραγωγή ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά, θα πρέπει να σημειωθεί πως 93 χιλιάδες νοικοκυριά παρήγαγαν αρκετή ενέργεια που αρκεί για περίπου 105 χιλιάδες νοικοκυριά για ένα μήνα, με μέση κατανάλωση τις 500-600 κιλοβατώρες τον μήνα.

Στα υπόλοιπα συστήματα ΑΠΕ περιλαμβάνονται τα φωτοβολταϊκά που λειτουργούν με εξασφαλισμένη τιμή, δηλαδή παραγωγών που έχουν συμβάσεις με την ΑΗΚ, με συνολική ισχύ 76.42 MW, τα φωτοβολταϊκά της ΑΗΚ με 20 MW, καθώς και μονάδες βιομάζας, οι οποίες φθάνουν συνολικά τα 12.12 MW.

Σχεδόν 100 χιλιάδες οικιακά

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, η ισχύς των 447.16 MW αντιστοιχεί σε 93,490 οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα net metering, ενώ εκκρεμούν παράλληλα χιλιάδες αιτήσεις στην ΑΗΚ. Παράλληλα, καταγράφονται 2,098 συστήματα net billing, τα οποία αφορούν κυρίως μεγαλύτερες εμπορικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν ανάγκες ιδιοκατανάλωσης, με περιορισμένη εξαγωγή ενέργειας στο δίκτυο διανομής.

Πιο συγκεκριμένα, τα 93,490 οικιακά φωτοβολταϊκά παράγουν συνολικά 447.16 MW εγκατεστημένης ισχύος, ενώ περίπου 245 συστήματα μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων αντιστοιχούν σε 353.02 MW. Τα συστήματα net billing ανέρχονται σε 2,098 και η εγκατεστημένη ισχύς τους φθάνει τα 150.47 MW.

Στην κατηγορία των συστημάτων με εξασφαλισμένη τιμή, δηλαδή παραγωγών περιλαμβάνονται 1,738 φωτοβολταϊκά συστήματα, συνολικής ισχύος 76.42 MW. Ξεχωριστά καταγράφονται 3 αιολικά πάρκα με ισχύ 24 MW. Τα φωτοβολταϊκά της ΑΗΚ περιορίζονται σε 4 συστήματα, συνολικής ισχύος 20 MW, ενώ η βιομάζα προέρχεται από 14 συστήματα, με συνολική ισχύ 12.12 MW.

61 εκατ. κιλοβατώρες τον μήνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οικιακά φωτοβολταϊκά με net metering παράγουν συνολικά περίπου 61,145 MWh ηλεκτρικής ενέργειας τον μήνα, δηλαδή περίπου 61 εκατ. κιλοβατώρες. Από αυτή την ποσότητα, περίπου 22,259 MWh, ή αλλιώς 22.3 εκατ. κιλοβατώρες, εξάγονται στο σύστημα διανομής.

Την ίδια ώρα, τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα παράγουν περίπου 10,226 MWh τον μήνα, δηλαδή περίπου 10.2 εκατ. κιλοβατώρες, ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο.

Τα συστήματα net billing παράγουν περίπου 12,421 MWh μηνιαίως, δηλαδή περίπου 12.4 εκατ. κιλοβατώρες. Από αυτή την ενέργεια, περίπου 1,676 MWh ή 1.68 εκατ. κιλοβατώρες εξάγονται τελικά στο σύστημα διανομής.

Σε ό,τι αφορά την ΑΗΚ, τα φωτοβολταϊκά της παράγουν περίπου 878.6 MWh τον μήνα, ενώ η βιομάζα εμφανίζει παραγωγή εκατοντάδων έως λίγων χιλιάδων MWh μηνιαίως, ανάλογα με την κατηγορία εγκατάστασης.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν και μία μεγάλη αύξηση στην εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταικών με net metering κατά το 2025. Πιο συγκεκριμένα, από τα 93,490 συστήματα, τα 19,640 συστήματα εγκαταστάθηκαν εντός του 2025 (μέχρι το 2024 ήταν 73.850 συστήματα), προσθέτοντας επιπλέον παραγωγή 98,65MW και ενώ εκκρεμούν άλλες χιλιάδες αιτήσεις που υποβλήθηκαν εντός του 2025 και δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την ΑΗΚ.

Αυξημένο ποσοστό παρατηρείται ταυτόχρονα για το 2025 και στο net billing, καθώς από τα 2.098 συστήματα, τα 744 προστέθηκαν εντός του 2025 (μέχρι το 2024 ήταν 1.354) με επιπλέον ισχύ τα 54,47MW από τη συνολική ισχύ των 150,47MW.