Ανοικτή επιστολή προς την κοινωνία, τους θεσμούς και τη Βουλή απευθύνει η Cyta, ζητώντας έγκριση του νομοσχεδίου που θα της επιτρέψει να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της ενέργειας, κάνοντας λόγο για μια στρατηγική επιλογή που αφορά την κατεύθυνση της χώρας.

Στο δελτίο Τύπου με τίτλο «Η ώρα της ευθύνης», ο οργανισμός υποστηρίζει ότι η συζήτηση για το σχετικό νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Cyta, αλλά αποτελεί απόφαση για το κατά πόσο η Κύπρος θα δώσει χώρο στην εξέλιξη, στις συνέργειες, στην καινοτομία και σε περισσότερες επιλογές για τον πολίτη.

Η Cyta αναφέρει ότι η προτεινόμενη ρύθμιση συνιστά βήμα εκσυγχρονισμού μέσα σε μια ήδη ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά, με πλήρη, όπως σημειώνει, προσήλωση στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Κατά την ίδια, η δυνατότητα εισόδου της στην ενέργεια θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να συμβάλει πιο ενεργά στην πράσινη μετάβαση, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και στη διεύρυνση των επιλογών του καταναλωτή τα επόμενα χρόνια.

Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά και σε ενδεχόμενο όφελος για τους πολίτες μέσω καλύτερων τιμών ηλεκτρισμού, θέση την οποία ο οργανισμός συνδέει με την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά.

Παράλληλα, η Cyta τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια σύγχρονη, δυναμική και ισχυρή Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), την οποία χαρακτηρίζει κύριο πυλώνα ενεργειακής σταθερότητας. Την ίδια ώρα, υποστηρίζει ότι απαιτείται και ένα πλαίσιο που να επιτρέπει και σε άλλες υγιείς δυνάμεις του τόπου να συμβάλουν στην επόμενη ημέρα της αγοράς ενέργειας, χωρίς αυτό, όπως σημειώνει, να αποδυναμώνει οποιονδήποτε φορέα.

Η Cyta επικαλείται ακόμη τη δική της πορεία στην αγορά τηλεπικοινωνιών, αναφέροντας ότι ο ανταγωνισμός δεν την περιόρισε αλλά την ώθησε να εξελιχθεί, να βελτιωθεί, να καινοτομήσει και να ενισχύσει τον ρόλο της. Κατά τον οργανισμό, ο μεγάλος κερδισμένος από αυτή την πορεία ήταν ο καταναλωτής, αλλά και συνολικά η Κύπρος.

Όπως υποστηρίζει, αυτό είναι και το ουσιαστικό νόημα του νομοσχεδίου: να επιτρέψει στη Cyta να προχωρήσει με ίσους όρους, με ευθύνη και με σαφή προσανατολισμό, στην προσφορά νέας αξίας προς την κοινωνία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητά της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στην αντίθετη περίπτωση, προειδοποιεί ότι οι συνέπειες για την πορεία της Cyta θα είναι αρνητικές, κάνοντας λόγο για υπονόμευση της αναπτυξιακής της δυναμικής, της οικονομικής της ευρωστίας και της μερισματικής της συνεισφοράς προς την Πολιτεία.

Καταληκτικά, η Cyta καλεί τη Βουλή να στείλει, όπως αναφέρει, ένα ισχυρό μήνυμα προόδου προς την κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι μια θετική απόφαση θα ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του τόπου, υπέρ της εξέλιξης, του εκσυγχρονισμού και μιας Κύπρου που προχωρεί και αναπτύσσεται.