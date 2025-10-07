Το ΑΚΕΛ κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει σύσκεψη με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου να ενημερώσει επίσημα και ολοκληρωμένα για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι οι ασάφειες και οι αντιφάσεις της κυβέρνησης δημιουργούν αλαλούμ, με αρνητικές συνέπειες στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας, κάτι που, όπως σημειώνεται, πρέπει να αποφευχθεί.

Το κόμμα αναφέρει ότι η επιμονή του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη πως το έργο θα προχωρήσει και ότι οι διαφορές περιορίζονται σε «τεχνικές λεπτομέρειες» έρχεται σε αντίθεση με την τοποθέτηση του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, ο οποίος παρέπεμψε ρητά στις επιφυλάξεις της κυπριακής πλευράς για τη βιωσιμότητα του έργου. Υπογραμμίζει ότι η εικόνα που δημιουργείται ενισχύει την αντίληψη πως το έργο ίσως τελικά να μην υλοποιηθεί και ότι οι πολίτες θα κληθούν να καταβάλουν εκατομμύρια ευρώ.

Το ΑΚΕΛ ζητεί από τον Πρόεδρο να ενημερώσει τα κόμματα για τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, την επίσημη θέση της κυβέρνησης και την προοπτική του έργου, ώστε να ξεκαθαριστεί η κατάσταση.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι η «διγλωσσία» και οι «σκηνοθετημένες παρεμβάσεις» δεν έχουν θέση σε ένα τόσο σημαντικό έργο για τη χώρα. Αναφέρει ότι η αμφισημία που επικρατεί στην κυβέρνηση πλήττει τις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας, οι οποίες αποτελούν, όπως τονίζει, θεμέλιο σταθερότητας.

Ο ΔΗΣΥ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση.