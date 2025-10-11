Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν τελικά οι δυο διαδοχικές συναντήσεις των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με την συνδικαλιστική και την εργοδοτική πλευρά αντίστοιχα, για το πολύκροτο θέμα της ΑΤΑ.

Πλέον, έχοντας φτάσει στα μέσα Οκτωβρίου, γίνεται κατανοητό ότι οι τρεις πλευρές δεν θα πάνε για να συνεχίσουν την ατέρμονη – όπως αποδείχτηκε – συζήτηση των τελευταίων μηνών, αλλά πάνε για να κλείσουν το θέμα. Πιθανότατα αυτό δεν θα γίνει την Τρίτη, αλλά στόχος είναι να γίνει πολύ σύντομα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», η κυβέρνηση πάει στις συναντήσεις με στόχο το θέμα να κλείσει το συντομότερο δυνατό. Εξού και έχουν γίνει ασκήσεις επί χάρτου, όσον αφορά στο κόστος κάθε σεναρίου που θα τεθεί στο τραπέζι και ζητά όπως υπάρξει ευελιξία από όλες τις πλευρές, (περιλαμβανομένης και της ίδιας) ώστε να καταστεί εφικτή η εξεύρεση λύσης.

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το αυτονόητο. Τι άλλαξε και θα κλείσει το θέμα άμεσα, ενώ τόσο καιρό δεν μπορούσε να κλείσει; Η απάντηση είναι απλή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις και των τριών πλευρών. Ωστόσο, εάν θα βρεθεί λύση, πρέπει και οι τρεις πλευρές να κατανοήσουν ότι καμιά εξ αυτών δεν θα πάρει το 100% αυτών που ζητά. Και τα πράγματα στο τέλος της ημέρας είναι απλά.

Εάν οι εργοδότες επιμένουν ότι επ’ ουδενί δεν δέχονται το ΑΤΑ για όλους, εάν οι συντεχνίες δεν αποδέχονται την κλιμακωτή απόδοση και εάν η κυβέρνηση δεν αποσύρει τα πιο πάνω από το πλαίσιο εκσυγχρονισμού της ΑΤΑ που υπέβαλε, τότε μόνο μια λύση υπάρχει. Η νομοθετική ρύθμιση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η κυβέρνηση θα πάρει νομοσχέδιο στη Βουλή και θα κληθεί το νομοθετικό Σώμα να αποφασίσει. Εξέλιξη που όπως ανέφεραν προ καιρού, δεν προκρίνουν ούτε οι εργοδότες, ούτε και οι συντεχνίες. Άρα, θα πρέπει και οι δυο να βάλουν νερό στο κρασί τους, ώστε να εξευρεθεί λύση στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Επί της διαδικασίας, στόχος της κυβέρνησης, όπως πληροφορούμαστε, είναι να πραγματοποιηθούν αλλεπάλληλες συναντήσεις από την Τρίτη και μετά, ώστε να καταστεί δυνατή αρχικά η σύγκλιση και στη συνέχεια η υποβολή πρότασης, την οποία θα είναι σε θέση οι δυο πλευρές να περάσουν από τα συλλογικά τους όργανα. Άλλωστε, όπως έχει λεχθεί ξανά, μετά την ΑΤΑ ακολουθούν και άλλα μεγάλα εργασιακά ζητήματα, όπως είναι ο κατώτατος μισθός και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τα οποία επίσης θα πρέπει να συζητηθούν μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων.