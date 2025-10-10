Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η διαδικασία που αφορά στην υπογραφή νέας συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την ΑΤΑ. Παρά τη διπλή παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσα σε λίγες μόνο μέρες για να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι και να μπορέσει να εξευρεθεί λύση το συντομότερο δυνατό, εντούτοις μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε διευθετηθεί οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ των εταίρων και των δυο υπουργών, Οικονομικών και Εργασίας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», χθες έγιναν βολιδοσκοπήσεις προς συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις για συναντήσεις την ερχόμενη Τρίτη, ωστόσο τίποτα δεν είχε «κλειδώσει» οριστικά. Εξέλιξη η οποία δημιουργεί ερωτηματικά, αλλά και προβληματισμό στους κοινωνικούς εταίρους, όσον αφορά στο κατά πόσο η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταθέσει κάτι συγκεκριμένο ή γίνονται ακόμα διεργασίες εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Η διπλή παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου είχε δώσει την εντύπωση ότι υπήρχε σχέδιο για άμεσες διαπραγματεύσεις και κατάθεση πρότασης με σκοπό τη λύση του ζητήματος. Αυτό όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει. Προς αυτό το συμπέρασμα, οδηγεί το γεγονός ότι ενώ ο Πρόεδρος είχε απευθυνθεί προς τις εργοδοτικές οργανώσεις, στις οποίες ανέφερε πως με την επιστροφή του στην Κύπρο θα είχε συνάντηση μαζί τους, εν τέλει κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ακολούθως, στη δεύτερη παρέμβαση του – πάλι προς τους εργοδότες – να μην λάβουν αποφάσεις που θα πάγωναν το διάλογο και θα γίνονταν διευθετήσεις για άμεση συνάντηση με τους δυο υπουργούς, επίσης δεν έχει γίνει ακόμη και η όποια συνάντηση οδεύει για την άλλη βδομάδα.

Σύμφωνα πάντως με άλλες πληροφορίες του «Φ», κατά τις βολιδοσκοπήσεις της κυβερνητικής πλευράς για διευθέτηση συνάντησης με συντεχνίες και εργοδότες, προέκυψε ερωτηματικό κατά πόσο θα μπορέσουν να παρευρεθούν και οι δυο υπουργοί. Ενδεχομένως αυτό να λέχθηκε λόγω υποχρεώσεων κάποιου εκ των δυο υπουργών, ωστόσο από πλευράς των κοινωνικών εταίρων υπήρξε δυσαρέσκεια εώς και πρόθεση να μην παρευρεθούν στη συνάντηση, εάν δεν ήταν παρόντες και οι δυο υπουργοί. Αυτό που είναι βέβαιο, πάντως, είναι η δεύτερη κατά σειρά συνάντηση των εργοδοτών τη Δευτέρα, κατά την οποία θα εξετάσουν και πάλι τα δεδομένα που έχουν ενώπιον τους και να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα, ενόψει και των επερχόμενων συναντήσεων.

Είναι σημαντικό να λεχθεί σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων, πως η κυβέρνηση θα πρέπει να πάει στις συναντήσεις με συγκεκριμένες και ουσιαστικές προτάσεις, τις οποίες οι δυο πλευρές θα μπορούν να πάρουν στα συλλογικά τους όργανα και να εξασφαλίσουν την έγκριση τους. Δηλαδή, να υπάρξει μια διαδικασία, η οποία θα μπορούσε σε 1-2 μέρες να διασφαλίσει συμφωνία. Οποιαδήποτε άλλη διεργασία, η οποία θα χρειαστεί νέες διαβουλεύσεις, νέες συναντήσεις και εκατέρωθεν δηλώσεις, απλά θα οδηγούσε την όλη προσπάθεια σε ναυάγιο.

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο και μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να επέλθει συμφωνία όχι μόνο για την ΑΤΑ, αλλά και για τον κατώτατο μισθό, ενώ η κυβέρνηση είχε αναφέρει ότι προτίθεται να έχει έτοιμο ένα προκαταρκτικό σχεδιασμό για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.