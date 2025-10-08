Ραγδαίες ήταν οι χθεσινές εξελίξεις γύρω από το θέμα της ΑΤΑ, όσον αφορά στην εργοδοτική πλευρά. Η πρωινή ανακοίνωση των εργοδοτών ότι έχουν συγκαλέσει νέα κοινή συνεδρία για τη Δευτέρα και ότι μέχρι τότε δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί καμιά συνάντηση με κρατικό αξιωματούχο, προκάλεσε εγρήγορση στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Νέα απογευματινή ενημέρωση από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ, πληροφορούσε ότι υπήρξε νέα παρέμβαση του Προέδρου και ότι θα προγραμματιστεί συνάντηση εντός της βδομάδας μεταξύ των προέδρων των δυο οργανώσεων και των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Από την πλευρά του συνδικαλιστικού κινήματος, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπήρξε βολιδοσκόπηση για συνάντηση με τους δύο υπουργούς περί τα τέλη της βδομάδας, ωστόσο μέχρι αργά χθες δεν είχε καθοριστεί οριστική ημερομηνία.

Ας πάμε όμως λίγο πίσω για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Όχι από χθες το πρωί, αλλά από την περασμένη Πέμπτη μετά τη λήξη της πανεργοδοτικής συνάντησης. ΚΕΒΕ και ΟΕΒ είχαν εκδώσει κοινή ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωναν για την εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην διαδικασία και για πιθανή συνάντηση μαζί του, τις αμέσως επόμενες μέρες. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος είχε επικοινωνήσει με την εργοδοτική πλευρά, θέλοντας να προλάβει εξελίξεις που θα έβγαζαν εκτός τροχιάς την παραπέρα πορεία της διαδικασίας. Και αυτή ήταν η έκδοση μιας «ιδιαίτερα σκληρής ανακοίνωσης» που προγραμματιζόταν να κυκλοφορήσει από πλευράς ΚΕΒΕ και ΟΕΒ για την κυβέρνηση και τον υπουργό Εργασίας.

Τελικά, η εμπλοκή του Προέδρου περιορίστηκε στη συνάντηση του με τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, αναφέροντας ότι οι ίδιοι θα αναλάβουν να τρέξουν τη διαδικασία από δω και πέρα. «Υπήρξε ενημέρωση και διεξοδική συζήτηση και καταλήξαμε σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο θα συζητήσουμε και με τους εργοδότες και με τις συντεχνίες», ανέφερε ο Πρόεδρος μετά την συνάντηση με τους δυο υπουργούς. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί για τη στάση αυτή του Προέδρου, ήταν ότι διαπίστωσε πως δεν ήταν ώριμες οι συνθήκες για να επέλθει συμφωνία μεταξύ συντεχνιών και εργοδοτών και ότι πιθανή αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, ακόμα και μετά από την δική του εμπλοκή, θα άφηνε τον ίδιο εκτεθειμένο. Έτσι προτίμησε να ενισχύσει τη διαδικασία με την προσθήκη του υπουργού Οικονομικών και να δώσει ακόμα λίγο χρόνο στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή άφησε φανερά ενοχλημένες τις δυο εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς επίσης και εκτεθειμένες έναντι των μελών τους, για τη νέα διορία που είχαν δώσει. Έτσι, μετά από επαφές, φτάσαμε στην χθεσινή, πρωινή ανακοίνωση από πλευράς ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, η οποία ανέφερε ότι «οι Εκτελεστικές Επιτροπές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συνέρχονται σε νέα κοινή συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ. Σκοπός της σύσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13/10/2025 στις 15:00 είναι η αξιολόγηση της κατάστασης μετά την ανακοίνωση της Προεδρίας για συνέχιση του διαλόγου υπό τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και η λήψη αποφάσεων για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος. Μέχρι την ολοκλήρωση των διεργασιών των συλλογικών σωμάτων των δύο Οργανώσεων, ουδεμία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για την ΑΤΑ με οποιοδήποτε κρατικό αξιωματούχο. Τέλος, το μορατόριουμ δηλώσεων εκ μέρους ΚΕΒΕ και ΟΕΒ παρατείνεται μέχρι τις 13 Οκτωβρίου».

Η κοινή ανακοίνωση ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, η οποία αποτύπωνε την έντονη ενόχληση των δυο οργανώσεων και συνάμα πάγωνε τις όποιες εξελίξεις μέχρι την Δευτέρα προκάλεσε την εγρήγορση του κυβερνητικού στρατοπέδου. Και αυτό φάνηκε από την δεύτερη ανακοίνωση των δυο οργανώσεων που ήρθε το απόγευμα και η οποία ενημέρωνε ότι μετά από νέα παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι πρόεδροι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ θα συναντηθούν εντός των επόμενων ημερών με τους δυο υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, ενόψει της επικείμενης κοινής σύσκεψης των Εκτελεστικών Επιτροπών των δυο οργανώσεων την Δευτέρα. Πιθανότερη ημέρα της συνάντησης αυτής, φαίνεται να είναι η ερχόμενη Παρασκευή.

Εφικτή η συμφωνία για ΑΤΑ λέει ο Γ. Παναγιώτου

Αισιόδοξος ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) εμφανίστηκε στο μεταξύ ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Βουλή. Ο Υπουργός δήλωσε πως «είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο» και ότι «υπάρχει η απαραίτητη υποδομή ώστε η κατάληξη σε συμφωνία να καταστεί εφικτή μέσα από τη συμμετοχή όλων στη διαδικασία». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαμόρφωση συγκλίσεων μπορεί να οδηγήσει στη γεφύρωση των διαφορών, προσθέτοντας ότι αναμένει και οι δύο πλευρές να ανταποκριθούν εποικοδομητικά. Απαντώντας σε ερώτηση για το πού στηρίζει την αισιοδοξία του, σημείωσε ότι οι θέσεις όλων των πλευρών είναι γνωστές και πως η επίτευξη του στόχου για την κατάληξη σε συμφωνία μπορεί να καταστεί γεγονός μόνο μέσα από τον διάλογο, σε αντιδιαστολή με την αντιπαράθεση.