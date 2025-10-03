Στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας περνά πλέον το θέμα της ΑΤΑ, με τον ίδιο να προτίθεται να εμπλακεί προσωπικά στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η μακρά διάρκεια των διαβουλεύσεων μεταξύ του υπουργού Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων και το γεγονός ότι δεν φαίνεται να προκύπτει σύντομα λύση, δεδομένου ότι και οι δυο πλευρές παραμένουν οχυρωμένες στις θέσεις τους, αναγκάζει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να παρέμβει προσωπικά, με στόχο να επιλυθεί το ζήτημα το συντομότερο δυνατό.

Για την εξέλιξη αυτή δεν υπάρχει κάποια δήλωση ή συγκεκριμένη πληροφορία, ωστόσο συνάγεται ξεκάθαρα από την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, μετά την πανεργοδοτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία παράγραφο της κοινής τους ανακοίνωσης, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ αναφέρουν ότι «ενόψει διεργασιών που ενεργοποιήθηκαν από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δεν θα προβούν επί του παρόντος σε περαιτέρω ανακοινώσεις, δηλώσεις ή/και δημόσιες τοποθετήσεις».

Από τη συγκεκριμένη πρόταση, προκύπτει, διακριτικά μεν, ξεκάθαρα δε, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εμπλακεί προσωπικά για να εξευρεθεί νέα και οριστική συμφωνία μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της εργοδοτικής πλευράς για την ΑΤΑ.

Αναμένεται ότι με την επιστροφή του στην Κύπρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επιχειρήσει να έχει επαφές με τις δύο πλευρές για να διαπιστώσει αρχικά σε ποιο στάδιο βρίσκεται το συγκεκριμένο ζήτημα και ακολούθως θα αποφασίσει ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί ώστε να επέλθει η πολυπόθητη συμφωνία. Αυτό μάλιστα θα γίνει άμεσα και όχι σε βάθος χρόνου και συγκεκριμένα είτε το Σαββατοκύριακο ή αρχές της επομένης βδομάδας. Επομένως, θα πρέπει σύντομα να αναμένονται εξελίξεις.

Τι είπαν οι εργοδότες

Πέραν αυτών, οι Εκτελεστικές Επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ συνήλθαν χθες Πέμπτη σε κοινή συνεδρία με σκοπό να οριστικοποιήσουν το στρατηγικό σχεδιασμό και να συντονίσουν τις ενέργειες των δύο Οργανώσεων κατά τρόπο ενιαίο σε τρία πεδία προτεραιότητας για τον επιχειρηματικό κόσμο: Την ΑΤΑ, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και τη φορολογική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, λόγω χρόνου η χθεσινή σύσκεψη ασχολήθηκε μόνο με το θέμα της ΑΤΑ.

Η κοινή συνεδρία, πρώτη από ιδρύσεως των δύο οργανώσεων, επιβεβαίωσε, όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση, την ενότητα του επιχειρηματικού κόσμου και την αποφασιστικότητα των φορέων του να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα της πραγματικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών σε βάθος χρόνου και ταυτόχρονα να προστατεύσουν το σύστημα τριμερούς συνεργασίας το οποίο στήριξε την πολιτική συνεννόηση και εξασφάλισε στον τόπο εργατική ειρήνη, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Εκ των ανωτέρω, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ τοποθετήθηκαν σε τέσσερα σημεία, ξεκαθαρίζοντας τις θέσεις τους για το θέμα της ΑΤΑ.

Ειδικότερα ΟΕΒ και ΚΕΒΕ αποφάσισαν:

(α) Να υπογραμμίσουν την προσήλωση τους στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και την αποφασιστικότητα τους να προασπίσουν τα εργασιακά θέσμια, όπως εμπεδώθηκαν από τους παράγοντες της τριμερούς συνεργασίας επί εξήντα έτη και να τονίσουν εκ νέου ότι είναι εκτός συζήτησης η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ.

(β) Να διακηρύξουν τη γνήσια διάθεση τους για συζήτηση με σκοπό τη μετεξέλιξη και εξορθολογισμό / εκσυγχρονισμό του συστήματος αυτού που έχει καταργηθεί στην Ευρώπη, με υιοθέτηση μηχανισμού που θα λαμβάνει υπόψη την υγεία της οικονομίας, την προάσπιση της εθνικής ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας χωρίς να επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.

(γ) Να υπενθυμίσουν ότι η εργοδοτική πλευρά έχει προβεί σε μείζονα υπαναχώρηση από την πάγια της θέση για κατάργηση της ΑΤΑ, έχοντας αποδεχτεί το 2023 αύξηση του ποσοστού από το 50% στο 66,7% για μια μεταβατική περίοδο, με την δέσμευση ότι μέσα από διάλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2025, το σύστημα θα εκσυγχρονιστεί.

(δ) Να επαναλάβουν τη δέσμευση τους για διαφύλαξη του υπέρτατου αγαθού της εργασιακής ειρήνης, απέχοντας από κάθε πράξη ή παράλειψη που δυνητικά δημιουργεί ένταση ή οδηγεί σε δυναμική αντιπαράθεση, αποκλείοντας για το προβλεπτό μέλλον την άσκηση Συνταγματικά κατοχυρωμένων εργοδοτικών δικαιωμάτων και τείνοντας χέρι συνεργασίας στους εργαζομένους και τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους.