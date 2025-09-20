Η ΠΑΣΥΔΥ, διά του γενικού της γραμματέα, γίνεται η πρώτη μεγάλη συνδικαλιστική οργάνωση που τάσσεται δημοσίως εναντίον της ψήφισης νόμου που θα κατοχυρώνει την απόδοση Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Όπως δήλωσε ο Στράτης Ματθαίου το πρωί του Σαββάτου στο Πρωινό Δρομολόγιο του Τρίτου, η ρύθμιση της απόδοσης ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους πρέπει να γίνει μέσω του κοινωνικού διαλόγου και μέσω της επέκτασης των συλλογιών συμβάσεων.

Ωστόσο, οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι, που συμμετέχουν μαζί με τις συντεχνίες στον δομημένο κοινωνικό διάλογο, δεν συμφωνούν ούτε με το «ΑΤΑ για Όλους», ούτε με την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων για να καλύψουν όλους τους εργαζόμενους. Κάτι που εκμηδενίζει τις πιθανότητες ο κοινωνικός διάλογος να καταλήξει σε ευνοϊκή ρύθμιση για τη μεγάλη μερίδα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν ΑΤΑ μόνο σε ποσοστό 25%, σε αντίθεση με τους υπαλλήλους στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που λαμβάνουν ανεξαιρέτως ΑΤΑ λόγω συγκατάθεσης του εργοδότη τους.

Ο κ. Ματθαίου είπε επίσης πως δεν πρέπει τα εργασιακά θέματα να καταλήγουν σε νομοθετικές ρυθμίσεις ή σε αντιπαραθέσεις στα δικαστήρια. Ωστόσο, εκατοντάδες ρυθμίσεις στην κυπριακή νομοθεσία -και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης- καθορίζουν τις εργασιακές σχέσεις.

Η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού Εργασίας, κατέθεσε πλαίσιο που προβλέπει την απόδοση ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, μέσω προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν την απόδοση ΑΤΑ σε συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας και μέσω κλιμακωτής απόδοσης, ώστε να προστατεύονται από τον πληθωρισμό κατά προτεραιότητα οι χαμηλόμισθοι.